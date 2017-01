Synology lancia una nuova alleata per la videosorveglianza

Surveillance Station 8.0 garantisce prestazioni ottimizzate e tecnologia di streaming multiplo smart

“Un sistema di sorveglianza intuitivo, in grado di offrire una distribuzione flessibile e un’esperienza di visualizzazione dal vivo ottimale”: così Jonathan Wang, Product Manager di Synology a proposito della nuova Surveillance Station 8.0, in grado di fornire un client desktop nuovo, tecnologia di streaming multiplo smart e una configurazione di failover sicura, per consentire una migliore esperienza di gestione.

Le nuove funzioni:

· Surveillance Station Client: Oltre a controllare le visualizzazioni dal vivo e a gestire i canali nei browser, gli utenti potranno adesso installare Surveillance Station Client per usufruire delle prestazioni e dell’efficienza, notevolmente migliorate, e per liberarsi dalle limitazioni dei browser.

· Streaming multiplo: Supporta la regolazione automatica e manuale della risoluzione in base alle dimensioni della finestra di monitoraggio o dell’evento, ottimizza il consumo di larghezza di banda durante la prospezione di più canali. Scegliere di passare automaticamente a una registrazione di risoluzione più elevata solo in caso di eventi importanti, massimizzando l’uso dell’archiviazione1 durante la registrazione continua.

· Regola d’azione avanzata: sono supportati eventi e regole d’azione più avanzati per automatizzare ulteriormente la sorveglianza del sistema. L’uso flessibile degli operatori logici e di più eventi consente di attivare le azioni quando uno o tutti i criteri predefiniti sono soddisfatti.

· Failover automatico: gli utenti possono abilitare il failover flessibile su CMS per usufruire di una struttura di sorveglianza intatta con tempi di inattività minimi, requisiti server più flessibili e minore soglia in termini di costi e di gestione.

· Nuovi codec: supporta il nuovo codec H.265, attivando più videocamere supportate per consentire agli utenti di scegliere riducendo il consumo di larghezza di banda fino al 25%2, fornendo un’esperienza di streaming più veloce durante la visualizzazione dal vivo e la registrazione. Sono supportati anche H.264+ by Hikvision ottimizzato, Smart Stream by Vivotek e ZAVIO.

· Aggiornamento firmware VS360HD: L’aggiornamento consente agli utenti di connettere facilmente VS360HD al NAS e di gestire quasi tutte le funzioni di Surveillance Station su VS360HD. Sono supportate anche le connessioni HTTPS e QuickConnect ID per consentire agli utenti di accedere a Surveillance Station dovunque si trovino nel mondo.