Plustek ottiene il Taiwan Excellence Award 2017

Due scanner della sua linea si aggiudicano il riconoscimento

Plustek ha ottenuto il Taiwan Excellence Award 2017 per lo scanner fotografico ePhoto Z300 e lo scanner compatto stand-alone eScan A250.

Il Taiwan Excellence Award, istituito nel 1992, premia i prodotti che si distinguono per particolari meriti nell’ambito della Ricerca & Sviluppo, del design, della qualità e per l’attenzione alle esigenze del mercato internazionale. Questo riconoscimento vuole anche sancire il contributo all’innovazione e la capacità di chi lo riceve di realizzare prodotti in grado di assicurare i più elevati livelli di funzionalità e convenienza, nonché di aiutare a migliorare la produttività e la qualità della vita di tutti i giorni.

L’ePhoto Z300 si è distinto per essere uno scanner in grado di trasformare la digitalizzazione di fotografie e piccoli documenti in un’operazione alla portata di tutti, mentre l’eScan A250 per la sua capacità di velocizzare e rendere intuitiva la scansione e la condivisione dei documenti, il tutto senza necessità di essere collegato direttamente al computer.

“Siamo davvero orgogliosi che il prestigioso Taiwan Excellence Award sia andato quest’anno a ben due scanner della nostra azienda – ha commentato Karen Ku, VP of Sales, Plustek -. Si tratta, in effetti, secondo noi, di due prodotti in grado di innovare e dare una svolta alla categoria di scanner cui appartengono, semplificando e rendendo più piacevoli la digitalizzazione di foto e altri documenti sia tra le mure domestiche che al lavoro”.