Smart Home: la proposta di RISCO Group

La nuova soluzione della società per una casa sicura, intelligente ed ecosostenibile

Smart Home è la nuova soluzione di RISCO Group che incarna la filosofia dell’azienda di casa sicura, connessa e intelligente, nata dalla combinazione di soluzioni di sicurezza e verifica video professionale con accessori intelligenti completamente integrati nel sistema, purchè connessi al Cloud di RISCO.

Grazie all’App iRISCO, Smart Home consente finalmente agli utenti di gestire la protezione della propria abitazione in maniera semplice e immediata direttamente dal proprio smartphone risparmiando tempo prezioso, oltre ad abilitare la gestione smart dei consumi energetici (tra cui illuminazione e climatizzazione), di tapparelle, elettrodomestici e accessi: con un solo click dall’App iRISCO è possibile impostare manualmente azioni selezionando gli elementi da attivare, come ad esempio lo spegnimento delle luci, l’inserimento del sistema di sicurezza o il controllo della temperatura. Contestualmente, è possibile impostare scenari programmati, potendo così trovare ad esempio al risveglio la macchinetta del caffè accesa, le tapparelle già alzate e l’allarme disinserito oppure andare in vacanza senza pensieri, potendo contare sul proprio sistema di sicurezza, ma anche su una casa intelligente che svolge in maniera regolare attività che simulano la presenza in casa.

Da non sottovalutare anche l’aspetto relativo al rispetto ambientale e al contenimento dei costi in ambito domestico: un controllo intelligente delle diverse fonti energetiche, infatti, permette di limitare gli sprechi – utilizzando l’energia solo quando serve – e migliorare le performance degli impianti, riducendo così anche l’impatto ambientale dell’abitazione. Inoltre, Smart Home di RISCO può funzionare in autonomia rispetto al sistema di sicurezza e alla verifica video e può essere integrata come componente aggiuntiva su tutti i sistemi di sicurezza RISCO collegati al Cloud – anche già installati – grazie a una piattaforma di gestione unificata, abbattendo così al minimo gli interventi strutturali e consentendo agli utenti di beneficiare di aggiornamenti o dell’aggiunta di accessori nel corso del tempo, sulla base delle specifiche esigenze.

“La tecnologia è al centro della rivoluzione che attraverso il cosiddetto Internet of Things sta rivoluzionando il modo in cui tutti noi interagiamo con gli oggetti, anche tra le mura domestiche. Per questo con la nostra nuova soluzione Smart Home abbiamo accettato la sfida di rendere le case degli italiani intelligenti e sempre connesse, migliorandone contestualmente comfort, sicurezza e gestione dei consumi” ha dichiarato Ivan Castellan, Branch Manager di RISCO Group Italia.