FRITZ!Box 7560: wireless LAN veloce su connessioni DSL per la rete domestica

AVM annuncia il nuovo dispositivo. 4 porte LAN gigabit, porta USB, sistema telefonico completo con stazione base DECT integrata

AVM lancia sul mercato il nuovo FRITZ!Box 7560, che racchiude in un unico dispositivo un modem ADSL/VDSL e un router wireless. Il nuovo modello offre alte prestazioni per tutte le connessioni DSL con tecnologia wireless dual band AC+N per disporre di una rete veloce e versatile, sia in casa che in ufficio.

Svariate possibilità di connessione veloce

Il FRITZ! Box 7560 porta la rete domestica ad alta velocità su ogni linea DSL: ADSL/ADSL2+ o VDSL vectoring compreso. La moderna tecnologia Wireless AC+N garantisce alte velocità di connessione.

FRITZ!Box 7560 supporta contemporaneamente entrambe le frequenze WiFi. La velocità di trasferimento dati fino a 866 Mbit/s è disponibile sulla banda a 5GHz e fino a 450 Mbit/s sulla banda a 2.4GHz. Tutti gli altri dispositivi possono essere collegati al FRITZ!Box 7560 con una semplice pressione del pulsante WPS. Ma non è tutto, FRITZ!Box 7560 offre quattro porte LAN gigabit per applicazioni di rete per big data, come filmanti in HD, giochi, web TV o filmati on demand.

Sistema telefonico completo

FRITZ!Box 7560 è dotato di sistema telefonico completo per connessioni basate su IP. Alla stazione base DECT integrata, si possono collegare fino a sei telefoni cordless.

Componenti e dispositivi intelligenti Smart Home possono essere collegati tramite lo standard radio DECT ULE (Ultra Low Energy) e possono essere gestiti con il FRITZ!Box 7560 o altri dispositivi. Per esempio, tramite smartphone gli utenti possono controllare i propri dispositivi da qualsiasi luogo. Telefoni IP e smartphone possono trasformarsi in telefoni full-service via wireless LAN. Diverse segreterie telefoniche integrate, rubriche telefoniche in locale e online e molte altre funzioni comfort, completano l’ampia gamma di funzioni di telefonica di FRITZ!Box 7560.

Salvare immagini, filmati e musica su un unico dispositivo e accedervi da qualsiasi luogo

Gli utenti possono integrare e gestire centralmente i dispositivi di rete – come stampanti o supporti di archiviazione – in modo rapido e sicuro tramite la porta USB del FRITZ!Box 7560. Inoltre, il router è dotato di un server multimediale cui gli utenti autorizzati possono accedere per riprodurre i propri file come immagini, musica e video in qualsiasi momento – anche quando il computer è spento. Grazie al servizio MyFRITZ! di AVM, con una connessione a Internet è possibile avere accesso sicuro alla propria rete domestica in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Gli utenti possono accedere a questo servizio gratuito sia via browser sia tramite MyFRITZ!App per Android e iOS.

Il sistema operativo FRITZ!OS

FRITZ!Box 7560 è dotato dell’ultima versione del sistema operativo FRITZ!OS che tramite l’interfaccia utente allinea in automatico smartphone e tablet. Ulteriori funzioni come WiFi, accesso ospite wireless, software per il parental control, completano la dotazione tecnica.