Nuovo hard disk per NAS da Toshiba

N300 garantisce prestazioni di storage 24 ore su 24 e scalabilità per utenti privati, home office e piccole imprese

Un nuovo hard disk ad alta affidabilità studiato per i NAS: è la serie N300 di Toshiba, ideale per gli utenti consumer, home office e piccole imprese. La possibilità di utilizzare fino a otto Toshiba N300 in configurazioni NAS multi-RAID consente all’utente di rispondere alla crescente esigenza di archiviazione dei dati.

Disponibili in diverse capacità – 4 TB e 6 TB – i drive della serie N300 integrano un data buffer da 128 MB. La Dynamic Cache Technology di Toshiba, un algoritmo cache self-contained con buffer management integrato – ottimizza l’allocazione cache durante i processi di lettura/scrittura per offrire le prestazioni di alto livello richieste dai domini in tempo reale.

Per finire, la serie N300 di Toshiba integra tecnologie che massimizzano l’affidabilità, come il controllo avanzato e la tecnologia di rilevamento per mitigare l’effetto di vibrazioni, cadute e surriscaldamento, prevenendo il downtime. Grazie alla tecnologia Toshiba Stable Platter, un motore di rotazione proprietario stabilizza l’albero del drive ad entrambe le estremità per ridurre le vibrazioni causate dal sistema, mentre l’utilizzo di componenti ad alta resistenza garantisce la durata in ambienti difficili.