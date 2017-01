RISCO Group consolida la sua rete distributiva

La società a meno di un anno dal lancio del programma Stars può contare su 33 distributori ufficiali, 12 partner Gold e 1 partner Platinum

Con l’inizio del nuovo anno RISCO Group, azienda specializzata nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di un’ampia gamma di soluzioni di sicurezza integrate, parte con il rinnovo della propria rete distributiva, che conta ora su un numero complessivo di 33 distributori ufficiali, con novità che hanno interessato soprattutto Toscana e Triveneto: ben 12 partner Gold e 1 partner Platinum a meno di un anno dal lancio del programma Stars pensato per favorire la crescita dei partner.

Il programma Stars, che permette a installatori di accumulare punti Stars tramite la scansione dei QR presenti sugli imballaggi delle soluzioni RISCO selezionate, premia i migliori partner offrendo la possibilità di crescere diventando partner Gold o Platinum sulla base della soglia punti raggiunta e del numero di certificazioni conseguite durante l’anno, oltre a favorire relazioni consolidate e vantaggiose tra RISCO e i suoi clienti più fedeli e professionali.

In particolare, il programma include tre livelli di partecipazione – Silver, Gold e Platinum – caratterizzati da vantaggi e requisiti pensati per incentivare la crescita, la competenza e la formazione degli installatori. Il livello di adesione – Silver – si consegue attraverso la semplice registrazione al programma, quello Gold e Platinum raggiungendo rispettivamente 25.000 o 80.000 punti Stars e 2 o 4 certificazioni. I tre livelli sono finalizzati a sviluppare un programma partner orientato al futuro, oltre a riconoscere la competenza e la fedeltà e promuovere la presenza di una rete di installatori professionisti di qualità che utilizzano RISCO sul territorio italiano. Inoltre, la premiazione favorisce la loro crescita promuovendone il potenziale di vendita attraverso vantaggi appositamente studiati e assegnati a seconda del livello di programma raggiunto, tra cui sconti su unità demo di nuovi prodotti, certificati RISCO, moltiplicatori nella scansione di punti Stars e l’utilizzo di FreeControl, la versione di iRISCO personalizzabile con il logo dell’installatore per dare strumenti di fidelizzazione ai suoi utenti finali.

“Il nostro obiettivo è quello di sostenere e premiare la professionalità dei nostri partner e assicurare agli utenti finali un più facile accesso a professionisti della sicurezza competenti a cui rivolgersi per qualsiasi tipo di consulenza – spiega Ivan Castellan, Branch Manager di RISCO Group Italia -. Il riconoscimento del titolo Gold e Platinum rappresenta una importante garanzia di qualità, competenza e professionalità – requisiti che consideriamo irrinunciabili per un circuito professionale come quello di RISCO Group. Infatti, essere partner Gold o Platinum è il risultato di un percorso di selezione e verifica attraverso parametri precisi stabiliti da RISCO e dell’ottenimento di certificazioni di livello professionale”.