Prink rinnova il catalogo Prinkard

La raccolta punti è rivolta ai clienti possessori della tessera fedeltà Prinkard

Prink, attiva nella distribuzione di cartucce e toner per stampanti, presenta il catalogo Prinkard 2017 con nuovi prodotti disponibili che si possono ottenere in cambio di punti guadagnati ad ogni acquisto.

Sono, infatti, 64 i premi a catalogo, suddivisi in 8 categorie; dagli oggetti hi-tech agli accessori per viaggi e tempo libero, passando dal fai da te ai prodotti per la cura e il divertimento del proprio bambino: i premi della raccolta a punti Prink rispondono davvero alle esigenze di tutti.

Sono presenti oggetti multimediali, come mouse, webcam, telefoni cordless e altoparlanti wireless; oggetti per i viaggi e il tempo libero come pesa bagagli digitali, video camere da auto e trolley; strumenti per il fai da te, come l’astuccio avvitamento e il cutter con batteria integrata; strumenti business quali custodie tablet, cartelle porta pc, umidificatori e distruggi documenti; oggetti per la cura della persona come il kit barba e baffi, mini piastre per capelli, bilance e asciugacapelli; oggetti per la casa e la cucina come pasta maker, frullatori ad immersione, bistecchiera e vintage lunch box; giochi e set per la pappa dei bambini più piccoli.

Anche quest’anno, infatti, non potevano mancare le opere di solidarietà: partecipando a Prinkard Club è anche possibile scegliere di donare i propri punti alla ricerca scientifica e alle associazioni solidali.