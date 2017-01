Sicurezza degli endpoint e della rete con “Threat Detection and Response” di WatchGuard

La soluzione automatizza il rilevamento del malware e la risposta con dati in tempo reale provenienti dalle reti, dagli endpoint e dalla intelligence in cloud

Threat Detection and Response (TDR) di WatchGuard Technologies, produttore di soluzioni di sicurezza di rete avanzate, è un nuovo servizio cloud-based che offre alle piccole e medie imprese, alle aziende distribuite, e ai fornitori di servizi di sicurezza gestiti (MSSP) la capacità di rilevare minacce avanzate sugli endpoint, metterle in correlazione con i dati raccolti dalla rete, e rispondere ad esse centralmente. Disponibile con Total Security Suite (TSS), TDR combina le capacità di rilevamento e risposta sugli endpoint con un set completo di servizi di sicurezza di rete UTM.

“I criminali informatici fanno sempre più leva su vettori di minacce variegati e sofisticati, e gli endpoint poco protetti delle aziende finiscono col rappresentare un rischio non necessario per clienti, partner e utenti interni” ha dichiarato Andrew Young, SVP of Product Management in WatchGuard. “Mettendo in correlazione i nostri servizi di sicurezza di rete di livello enterprise con i dati raccolti dal dispositivo di ciascun individuo, WatchGuard può ora fornire un’intelligence in grado di scatenare azioni, che abilita una sicurezza completa dalla rete fino all’endpoint.”

Funzionalità e vantaggi di TDR

TDR consente alle organizzazioni di proteggersi dalle minacce informatiche correlando eventi delle loro appliance UTM e dei loro endpoint. Ciò permette di individuare comportamenti malevoli usando l’euristica e l’intelligence delle minacce, e dare dei punteggi in base al rischio e alla severità della minaccia.

Il nuovo servizio include le seguenti funzionalità e vantaggi: