Display: nuove serie P e V da NEC

Potenziate da Raspberry Pi, dispongono di un’intelligenza integrata che consente un digital signage efficace ed efficiente

NEC Display Solutions Europe ha lanciato oggi le Serie P e V, una gamma di display MultiSync professionali di grande formato per il digital signage e le presentazioni. I nuovi display supportano la piattaforma NEC OMi (Open Modular Intelligence), che consente la creazione di soluzioni personalizzate per il settore signage. Sistemi di calcolo scalabili come i moduli Raspberry Pi o Slot-In PC OPS possono essere facilmente incorporati nei display per creare una soluzione totalmente integrata.

Le gamme delle Serie P e V sono formate da 3 modelli che vanno da 40 a 55 pollici (P404, P484, P554 e V404, V484, V554). Le serie sono adatte per installazioni nei settori retail, tempo libero e museale, per soluzioni signage aziendali, informazioni ai passeggeri, fast-food ed altri spazi pubblici.

Grazie alla luminosità di entrambe queste serie, i messaggi possono essere visualizzati con buona leggibilità anche in condizioni di forte luce ambientale. La Serie V prevede una luminosità di 500 cd/m², mentre la Serie P pari a 700 cd/m².

Le Serie MultiSync P e V sono dotate del software SpectraView, una soluzione per la stabilizzazione del colore che nella serie portabandiera P consente un controllo di luminosità, colore, gamma ed uniformità per una resa delle immagini nitida e fedele. Inoltre, la combinazione di una performance colore di alta qualità con angoli di visione massimi raggiunta attraverso LUT (Look Up Tables) a 12 bit per hardware calibrabile consente di beneficiare di una resa delle immagini accurata, particolarmente importante per i brand e le identità aziendali.