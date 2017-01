Canon è sponsor della Rugby World Cup 2019

Metterà a disposizione le sue soluzioni di imaging

Canon è la prima azienda sponsor ufficiale della Rugby World Cup 2019 in Giappone, un torneo che partirà il 20 settembre, per concludersi il 2 novembre, attraversando 12 città.

In programma ogni quattro anni, la Rugby World Cup è uno dei più prestigiosi eventi sportivi al mondo, con le migliori 20 squadre nazionali del mondo che si affronteranno in ben 48 partire, per aggiudicarsi l’ambito premio finale, la Webb Ellis Cup. Giappone 2019 sarà la nona edizione della manifestazione e la prima in Asia. La precedente edizione, quella del 2015, ha avuto luogo in Inghilterra e con 2,48 milioni di fan, è stato il più seguito, il più visto, con il record di copertura televisiva, digitale e social in più di 207 nazioni.

In qualità di sponsor della Rugby World Cup 2019, Canon metterà a disposizione le sue soluzioni di imaging, che vanno dalle fotocamere agli obiettivi, dalle videocamere alle network camera, dalle fotocopiatrici ai dispositivi multifunzione, alle stampanti, ai proiettori fino alle apparecchiature mediche.

In particolare, come per altre competizioni sportive di prestigio, Canon fornirà supporto ai membri della stampa internazionale che si occuperanno di dare copertura mediatica alla Rugby World Cup 2019, offrendo servizi a valore per telecamere, fotocamere e lenti; oltre al prestito di prodotti, così da consentire ai fotografi accreditati di catturare tutta l’azione del torneo. Canon Group fornirà anche le soluzioni di stampa e gestione documentale al Comitato Organizzatore del torneo, facilitando la stampa dei materiali da distribuire e l’ottimizzazione dei flussi di lavoro legato alle informazioni.