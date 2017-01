BTicino protagonista ad ISE 2017

Al centro della scena il programma Eliot con il videocitofono connesso Classe 300X e il termostato Smarther

Legrand e BTicino saranno presenti a ISE 2017, che si svolgerà dal 7 al 10 febbraio ad Amsterdam, con uno stand di oltre 200 mq che includerà tutta l’offerta del Gruppo, declinata per i differenti Paesi e per le varie marche e specializzazioni tecnologiche. Sarà l’occasione per BTicino di ribadire la sua strategia nel campo dell’IoT (Internet of Things) attraverso Eliot, il programma per gli oggetti connessi in ambito residenziale.

ISE offrirà l’occasione a BTicino di presentare anche al mondo dell’integrazione di sistemi il suo Videocitofono connesso Classe 300X e la sua App “Door Entry” e sarà il , palcoscenico per l’anteprima mondiale di Smarther, il termostato del programma Eliot by BTicino che inizierà ad essere commercializzato subito dopo la presentazione ad Amsterdam. Smarther è un termostato da incasso o a parete, dal design innovativo, per la gestione di riscaldamento e climatizzazione. Programmato tramite semplice App su smartphone, si installa nelle normali scatole da incasso e si caratterizza per la gestione delle funzioni tramite integrazione di geolocalizzazione e profilazione degli utilizzatori.

Dopo l’interesse suscitato in Italia, ISE rappresenterà anche la prima tappa della presentazione europea di MyHome_UP, l’App che rivoluziona, semplificandolo, il mondo della domotica. MyHome_Up consente al professionista di associare i dispositivi e di controllare e personalizzare le funzioni del sistema domotico MyHome, in modo semplice, senza configurazione fisica o virtuale. Con la stessa App il cliente può gestire, attraverso qualsiasi dispositivo mobile, tutte le funzioni della sua abitazione, in locale o a distanza. Anche senza l’assistenza del professionista, potrà creare e personalizzare i suoi scenari, includendovi dispositivi di terze parti, come televisori, climatizzatori, lampade colorate, sistemi di diffusione di musica multiroom.

Nel campo delle applicazioni per il terziario Legrand e BTicino presenteranno, infine, una nuova offerta per l’efficientamento energetico degli edifici e, per il settore alberghiero, una soluzione basata sulle tecnologie KNX, SCS, BacNet e un’applicazione di gestione della camera tramite TV, sviluppata in partnership con Samsung.