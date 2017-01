Sony anima il Television Center a prova di futuro di BBC Studioworks

Il sistema di produzione Live di Sony è stato scelto per la facile integrazione e gli standard aperti

BBC Studioworks ha scelto la tecnologia 4K su reti IP di Sony per il proprio Television Centre, ubicato presso la sede di White City, ristrutturata di recente, nel centro di Londra.

Lo studio TC1, di oltre 1000 m² di estensione, sarà uno dei tre nuovi studi di registrazione di questo complesso così vivace dedicato ai media e sarà utilizzato da broadcaster e società di produzione indipendenti per la creazione di contenuti che vanno da sitcom e programmi d’intrattenimento a grandi produzioni in diretta.

Per dotare BBC Studioworks del 4K e trasformare il proprio Television Centre in una delle strutture più flessibili e all’avanguardia del Regno Unito, sono state selezionate 22 telecamere da studio Sony, tra cui otto HDC-4300, tre switcher XVS e oltre 200 monitor, modelli OLED inclusi.

La tecnologia Sony è stata scelta non solo per la sua linea di soluzioni complete “all in one”, ma anche per il suo approccio caratterizzato da standard aperti. La soluzione IP di Sony, che facilita l’adozione della tecnologia 4K, si integra armoniosamente nell’infrastruttura del Television Centre, senza interferire con i workflow esistenti e aprendo la strada all’HDR. Grazie al sistema di produzione IP Live di Sony, Studioworks è ora in grado di mandare in onda video di qualità in 4K e HD, segnali di sincronizzazione audio e dati di controllo in tempo reale su infrastrutture IP e di rete standard.

“Ci impegniamo a garantire l’uso di standard aperti con le soluzioni che offriamo ai nostri clienti e partner – ha commentato Nick Smith, Business Development Manager di Sony Professional Europe -. Il 4K su reti IP rappresenta il futuro per il nostro settore e siamo entusiasti che BBC Studioworks abbia investito in una tecnologia che consentirà di trarre vantaggio da workflow scalabili anche in futuro, rendendo le tecnologie 4K una realtà per un numero sempre maggiore di operatori del settore”.

Le tecnologie Sony saranno consegnate entro maggio 2017 e la struttura sarà inaugurata a settembre 2017.