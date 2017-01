NEC marchio iconico della Milano Fashion Library

I monitor di NEC scelti per il polo della moda e del design di via Tortona

Il connubio tra NEC Display Solutions e design nasce molti anni fa, quando NEC affidò lo studio delle forme dei propri prodotti al noto designer giapponese Naoto Fukasawa. Da allora l’azienda persegue la vocazione per una tecnologia “lineare”, inserita in maniera armoniosa negli ambienti per offrire una “visual experience” impeccabile ed allo stesso tempo discreta. I vari settori professionali sono studiati per modulare le diverse soluzioni in maniera precisa, rispondendo alle diverse esigenze, con caratteristiche tecniche all’avanguardia. Settori stimolanti, come il museale e la moda, offrono spunti per studiare applicazioni originali e non convenzionali, divenuti ormai per NEC un vero e proprio marchio di fabbrica. Per questi motivi l’azienda giapponese è stata scelta per diventare un marchio iconico della Milano Fashion Library, uno spazio polifunzionale in Via Alessandria, 8 in zona Tortona, che ospita al proprio interno una biblioteca della moda, la sede della Camera Italiana Buyer Moda, una casa editrice, una concessionaria pubblicitaria, una società di consulenza sul fashion retail e la moda.

Lo spazio si sviluppa su 3 livelli con una superficie di 1.600 mq suddivisi in:

• Biblioteca e Archivio

• Living e Cucina

• Sala cinema

• Libreria vintage

• Cortile interno

In ciascuno di questi ambienti NEC ha installato le sue gamme di monitor Full HD ad altissima definizione di grande formato dove i pixel sono praticamente invisibili e la sua ultima gamma di proiettori con soluzioni integrate, che permettono di interagire senza fili . La tecnologia NEC servirà a visualizzare i contenuti dell’archivio storico della biblioteca e supportare il ricco calendario previsto per il 2017 tra cui: presentazioni di magazine e libri, retrospettive fotografiche, eventi di marchi e lifestyle.

“Siamo onorati di fare parte di questo progetto – spiega Enrico Sgarabottolo, Sales Director TIGI di NEC Display Solutions Division -. Vogliamo mettere la tecnologia al servizio della cultura e del lifestyle in maniera intelligente e creativa. Crediamo molto nella collaborazione e nella ricerca di soluzioni che rispondano alle reali esigenze dei nostri clienti. Pensiamo che la tecnologia non debba essere banalizzata ed essere sfruttata al meglio per restituire delle esperienze visual di valore: dalla leggibilità dei contenuti alla trasmissione di emozioni. Attraverso la vista si raggiunge il cervello ed il cuore delle persone. Vogliamo offrire delle esperienze piacevoli se non addirittura memorabili attraverso immagini nitide, luminose, mai stancanti, definite da qualsiasi tipo di angolazione e distanza. Vogliamo emozionare con proiezioni su qualsiasi tipo di superficie, bianca, colorata, lucida, opaca, concava o convessa . La nostra vita è fatta di immagini video. Ogni giorno ne vediamo in media 10.000… Mi sembra doveroso soffermarsi sulla loro qualità!”.