Teradata: la migliore tecnologia per i Big Data Analytics?

Secondo il Big Data Warehouse Landscape report la risposta è affermativa

Teradata è stata identificata come leader tecnologico nell’ultimo Big Data Warehouse Landscape report, emesso annualmente da The Information Difference, società internazionale di analisi nel settore dei dati. Teradata viene riconosciuta il numero uno in tecnologia, il numero uno per la soddisfazione dei clienti, e tra i migliori quattro come solidità sul mercato; la valutazione è il risultato di un’analisi effettuata sui primi 25 vendor mondiali di data warehouse. La ricerca mostra i vendor di data warehouse posizionati in un diagramma su due assi di categorie: Tecnologia e Solidità sul mercato.

“Secondo le nostre ricerche la tecnologia Teradata è la migliore in ambito Big Data per i settori ‘soddisfazione del cliente’, ‘maturità’ e ‘funzionalità’ – ha detto Andy Hayler, amministratore delegato e co-fondatore di The Information Difference -. La storica solidità sul mercato di Teradata continua ad essere intatta anche in questo inizio di 2017, ed è chiaramente correlata alla grande considerazione che hanno di loro alcuni dei più grandi clienti Fortune 1.000 in tutto il mondo dei settori retail, finanza, commercio on-line, manufacturing, etc.”

“Teradata è entusiasta di essere nominata leader tecnologico tra tanti e così importanti fornitori. Gli analytics sono la nostra passione e siamo super-focalizzati e determinati nell’offrire innovazioni tecnologiche che consentono ai nostri clienti di ottenere risultati operativi straordinari”, ha detto Oliver Ratzesberger, Executive Vice President e Chief Product Officer di Teradata.