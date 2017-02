Prink apre in centro a Milano

Il negozio nel Mondadori Megastore di Piazza Duomo

Prink apre nel centralissimo Mondadori Megastore di Piazza Duomo a Milano, portando così a 553 i punti vendita sul territorio italiano: 300 negozi monomarca e 253 Corner, cioè nuovi format di “shop in shop” distribuiti su tutto il territorio nazionale e integrati ad attività già avviate in altri settori, quali cartoleria, telefonia, informatica e cancelleria.

Il nuovo corner della catena in franchising specializzata nella distribuzione di consumabili per stampanti, aperto al pubblico con orario continuato da lunedì a domenica, si sviluppa su una superficie di vendita di 19.70 mq e può contare, grazie alla sua posizione centrale, su un bacino di utenza stimato pari a circa 20.000 potenziali clienti.

“Questa apertura fa parte di un piano di espansione più ampio che punta alla crescita della rete aziendale in aree strategiche del territorio nazionale, come la città di Milano – afferma Roberto Dursi, Responsabile Marketing e Comunicazione di Prink –.Già presenti nel capoluogo lombardo con 19 punti vendita (di cui 2 sono corner) e forti della collaborazione avviata con le librerie Mondadori in occasione dell’apertura del negozio di Vimercate, abbiamo avuto l’opportunità di inaugurare un nuovo spazio all’interno del centralissimo Mondadori Megastore di Piazza Duomo a Milano per garantire ad un pubblico ancora più ampio di conoscere Prink ed entrare in contatto con i suoi prodotti e servizi, anche in fasce orarie differenti rispetto agli altri punti vendita della città”.