Canon lancia la monocromatica ad alta produttività e di piccole dimensioni

Disponibile da febbraio 2017 la nuova i-SENSYS LBP312x

Canon i-SENSYS LBP312x è una nuova stampante monocromatica ad alta produttività e di piccole dimensioni studiata per ambienti di lavoro frenetici, in cui lo spazio a disposizione è limitato.

Il cuore del nuovo sistema è il motore di stampa che garantisce velocità in formato A4 e A5 rispettivamente fino a 43ppm e 65ppm. In modalità Quick Start Up o Recovery la stampante è operativa in pochi secondi, mentre le cartucce ad alto rendimento consentono di stampare un volume più elevato di pagine.

La stampante Canon LBP312x ha un vassoio integrato che può contenere fino a 550 fogli. Il numero di vassoi può essere esteso grazie alla disponibilità di 3 unità opzionali. Oltre ad aumentare la capacità di carico è quindi possibile disporre di 4 diversi cassetti contenenti carta di formato e tipologie diverse senza dover preoccuparsi delle singole ricariche.

Dal punto di vista della mobilità e dell’integrazione con l’ambiente esistente Canon LBP312x supporta un’ampia gamma di tecnologie mobile e cloud, incluse le app Canon PRINT Business, Apple AirPrint, Mopria e Google Cloud Print. La stampante è ottimizzata per ambienti PCL e PostScript. Inoltre è possibile utilizzarla in modalità gestita avvalendosi di servizi quali i sistemi di gestione remota Canon e-Maintenance e uniFLOW.

“La collaborazione e il confronto costante con i nostri clienti è fondamentale per poter comprendere le loro esigenze e offrire loro i migliori prodotti. Canon LBP312x è stata progettata per soddisfare a pieno le necessità dei piccoli gruppi di lavoro che operano in spazi ridotti e hanno bisogno di elevati volumi di stampa, come ad esempio gli uffici o le aziende che operano nel settore finanziario, legale e logistico. Inoltre, la connettività mobile e la piena integrazione in rete la rendono ideale anche per gli ambienti più dinamici. Infine la funzionalità di uniFLOW rendono la stampante adatta anche agli ambienti di servizi di stampa gestiti” commenta Teresa Esposito, Marketing & Sales Excellence Director Business Group di Canon Italia.