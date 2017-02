Spotlight di Logitech cambia il modo di presentare

Il presenter consente di evidenziare e ingrandire i contenuti sullo schermo fino a 30 metri di distanza

Logitech rinnova i dispositivi di presentazione con Logitech Spotlight Presentation Remote. A differenza del tradizionale dispositivo clicker o del laser puntatore del passato, Spotlight è progettato per aiutarti a diventare un presentatore più sicuro. Il nuovo modello è uno strumento avanzato che supera il laser di puntamento e consente di evidenziare e ingrandire sullo schermo i contenuti in maniera coinvolgente ed efficace per sottolineare con ancora più precisione ciò che si vuole mettere in luce.

“Le presentazioni sono snervanti,” dichiara Marcel Stolk, Senior Vice President of Creativity and Productivity Business Group di Logitech. “Per la maggior parte delle persone, il principale ostacolo è la mancanza di fiducia – che si traduce in stress e nervosismo. Spotlight è più facile da usare rispetto a un puntatore laser e, soprattutto, offre nuovi modi per coinvolgere il pubblico“.

Spotlight è il nuovo standard nei dispositivi di presentazione. Consente di scorrere le diapositive facilmente e di interagire con i contenuti sullo schermo fino a 30 metri di distanza. Con l’avanzato sistema di presentazione è possibile evidenziare e ingrandire punti sulla diapositiva in dettaglio pixel, cosicché il pubblico rimanga coinvolto per tutta la presentazione. Spotlight ha anche un cursore che ricorda un mouse per riprodurre video e cliccare un link e, a differenza di un puntatore laser, il cursore e i punti evidenziati sono visibili sia al pubblico dal vivo e sia a quello in video conferenza.

Spotlight si collega a una potente app che permette di organizzare la presentazione anche prima di avviare la proiezione. Grazie all’app è possibile passare alla modalità puntatore e impostare avvisi con vibrazione temporizzata o attivare le funzioni più avanzate come il controllo del volume con un gesto della mano. Inoltre, l’app verrà aggiornata con ulteriori funzionalità nel corso del tempo, così da aver sempre accesso alle ultime feature di presentazione di Spotlight.

“Sappiamo quanto sia importante per una presentazione impeccabile disporre di una tecnologia affidabile,” dichiara Lisa Choi Owens, Head of Global Partnerships di TED. “Grazie a tecnologie come quella di Spotlight, i nostri espositori riescono facilmente a concentrarsi sul loro discorso e sulla condivisione delle loro idee”.

Spotlight di Logitech si collega istantaneamente via USB o con tecnologia Bluetooth Smart, è un plug-and-play su più dispositivi e compatibile con tutte le più famose applicazioni di presentazione. Inoltre, è completamente ricaricabile, 1 minuto di carica assicura 3 ore di utilizzo.

Logitech e TED hanno in programma di lanciare una ricerca internazionale per gli aspiranti espositori che saranno invitati a partecipare all’esclusiva Spotlight Presentation Academy al TED Theater di New York. Armati del nuovo presenter di Logitech, i partecipanti avranno l’opportunità di lavorare con esperti del settore per migliorare le loro abilità di esposizione. Attraverso questa iniziativa, le due aziende vogliono aiutare chiunque a migliorare le proprie competenze e sostenere le comunità di tutto il mondo.