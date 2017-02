Epson presenta nuovi videoproiettori per presentazioni e per l’insegnamento interattivo

L’app Epson iProjection rende ancora più semplice condividere i contenuti in tutti i contesti

Epson annuncia nuovi videoproiettori per le aziende che offrono presentazioni di grande impatto all’interno dell’ufficio e in movimento. Progettati per aziende di tutte le dimensioni, i modelli EB-1795F ed EB-2265U garantiscono presentazioni Full HD su schermi di grandi dimensioni. Offrono anche funzionalità di presentazione intelligenti e interattive, quali il riconoscimento dei movimenti e lo Screen Mirroring.

Il modello EB-1795F consente presentazioni efficaci, anche fuori ufficio. Il design leggero e le dimensioni compatte lo rendono adatto per essere inserito in una borsa per laptop, l’ideale per personale di vendita di alto livello e per gli altri rappresentanti aziendali che devono eseguire presentazioni presso i clienti. Questo modello dispone di numerose funzioni che semplificano e velocizzano la configurazione e le presentazioni: accensione automatica, ricerca sorgente automatica, correzione trapezoidale orizzontale e verticale, adattamento allo schermo e la funzione NFC per collegare il dispositivo in tutta semplicità. Le altre opzioni di connettività, ad esempio Wi-Fi, WiDi e Miracast, consentono facili presentazioni, senza tempi di attesa, da dispositivi mobile, come un laptop o una chiavetta USB. La funzione di riconoscimento dei movimenti consente di passare da una diapositiva all’altra con un gesto della mano e grazie alla modalità Split Screen è possibile avviare una presentazione da due sorgenti contemporaneamente.

Il modello EB-2265U fa parte di una gamma che offre presentazioni aziendali di grande formato e di alta qualità per grandi aziende, PMI e ambienti di formazione grazie a dimensioni dello schermo scalabili fino a 300 pollici con risoluzione Full HD.

La configurazione è molto semplice grazie alle funzioni di Focus Help, accensione automatica, copia delle impostazioni OSD, correzione trapezoidale automatica e adattamento allo schermo automatico, nonché a una vasta gamma di opzioni di connettività, tra cui HDBaseT e Wireless LAN, HDMI doppio e Screen Mirroring. Una maggiore durata della lampada, fino a 10.000 ore in modalità Economy, riduce i tempi di manutenzione e assistenza.

Lo Screen Mirroring consente di condividere facilmente i contenuti dai dispositivi e il software di proiezione Multi PC può supportare fino a 50 PC collegati a un unico dispositivo. È compatibile con Windows 10 e MacOS. L’app iProjection di Epson rende ancora più semplice condividere i contenuti da dispositivi mobile in un ambiente BYOD (Bring Your Own Device). La funzione split screen consente di eseguire presentazioni da due sorgenti su un unico schermo e, come il videoproiettore EB-1795F, questo modello è dotato di funzione di riconoscimento dei movimenti per cambiare diapositiva con un gesto della mano.

Videoproiettori per l’insegnamento interattivo e collaborativo

Con il videoproiettore a ottica ultra-corta di Epson per l’insegnamento interattivo EB-696Ui oggi è possibile favorire la collaborazione nell’insegnamento, usufruire della connettività avanzata e ottenere i risultati desiderati. Con connettività wireless opzionale e funzione di moderazione migliorata, è facile coinvolgere gli studenti con immagini estremamente dettagliate presentate in risoluzione Full HD.

Questo videoproiettore a ottica ultra corta di fascia alta utilizza una tecnologia all’avanguardia per consentire la condivisione e l’elevata interattività, oltre a offrire dimensioni dello schermo scalabili fino a 100 pollici, cosa che gli schermi piatti non possono economicamente dare. La lunga durata della lampada, fino a 10.000 ore in modalità Economy, consente di ridurre i livelli di manutenzione. Grazie all’interattività Finger Touch e alle due penne, gli studenti possono partecipare direttamente scrivendo o disegnando sulle immagini proiettate senza necessità di un dispositivo mobile o di un PC. In alternativa, la funzione di moderazione avanzata del software di proiezione EasyMP Multi PC Projection consente agli insegnanti di visualizzare in modo semplice i contenuti desiderati da un massimo di 50 dispositivi, creando più opportunità di condivisione dei contenuti tra insegnanti e studenti.

L’app Epson iProjection semplifica la condivisione dei contenuti da parte degli studenti ed è disponibile per dispositivi Android, iOS e ora anche Google Chromebooks. Le funzioni di annotazione intuitiva senza PC sono state migliorate grazie all’ampliamento delle barre degli strumenti di controllo e per le annotazioni, inclusa l’aggiunta delle funzioni di stampa e salvataggio a cui è possibile accedere tramite la nuova schermata principale. Sono disponibili anche funzionalità Split Screen e interattività multiscreen, possibilità di controllare una document camera direttamente dal videoproiettore EB-696Ui, altoparlante da 16w integrato e ingresso per microfono.

La gamma del videoproiettore EB-696Ui include altri 10 modelli: EB-695Wi, EB-685Wi, EB-680Wi, EB-675Wi, EB-685W, EB-685WS, EB-675W, EB-680, EB-680S ed EB-670. Tutti i videoproiettori sono progettati con tecnologia 3LCD per immagini chiare e brillanti fino a 100 pollici di dimensioni con un rapporto di contrasto fino a 16.000:1 e sono dotati di tre ingressi HDMI per consentire agli insegnanti di collegare facilmente i dispositivi come PC, lettori DVD e document camera. Molti modelli hanno inoltre incluso il software Smart Notebook.