Disponibili dalla fine del primo trimestre 2017 i nuovi firewall enterprise di Fortinet

FortiGate 3980E e FortiGate 7060E

Fortinet, azienda specializzata in soluzioni di cybersicurezza ad alte prestazioni, ha annunciato due nuovi firewall top-tier di fascia enterprise per aziende, data center e service provider: il FortiGate 3980E e il FortiGate 7060E.

Entrambi i firewall sfruttano le Security Processing Unit (SPU) di Fortinet per scalabilità e sicurezza attraverso il Security Fabric.

Firewall enterprise FortiGate 3980E

Il firewall di fascia enterprise FortiGate 3980E è la prima appliance di sicurezza di rete al mondo a raggiungere il terabit al secondo – offre prestazioni firewall da 1,12 Tbps in aggiunta ai 470 Gbps di throughput di VPN sicura. Queste prestazioni consentono al FortiGate 3980E di operare come firewall data center, per proteggere l’interconnettività tra data center, o come data center segmentation firewall interno.

Questa soluzione è adatta ad aziende che necessitano di un throughput di rete molto elevato e di una deep inspection offerti in un fattore forma compatto che riduce ingombri e costi operativi. Dispone di 32 SPU distinte per accelerare i processi di rete e di sicurezza riducendo nel contempo calore e consumi e dispone inoltre di due GE RJ45, sedici 1/10 GE SFP/SFP+, e dieci porte 100 Gigabit QSFP28 per il massimo di flessibilità e densità.

Firewall enterprise FortiGate 7060E

Il firewall enterprise FortiGate 7060E è ottimizzato, modulare e basato su chassis, ed offre throughput di threat protection e flessibilità adattarsi a specifici requisiti di implementazione e utilizzo fino a quattro blade di Security Processing e fino a due moduli I/O. Il FortiGate 7060E permette di avere fino a 8 porte 100 GE (Gigabit Ethernet), sedici porte 40 GE, o sessantaquattro porte 10 GE.

La modularità e flessibilità del 7060E, combinate con il suo elevato throughput NGFW, offrono diverse possibilità di implementazione flessibile che spaziano dal perimetro di rete al core del data center, incluse le configurazioni di internal segmentation firewall avanzata.

Per finire il firewall enterprise FortiGate 7060E è disponibile in pacchetti semplificati con pricing e licenze legati allo chassis piuttosto che alle singole blade per ridurre complessità e offrire un migliore rapporto prezzo per prestazione.