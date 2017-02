Il Gruppo Proterm si affida alle soluzioni di sicurezza di Centro Computer e Endian

Il progetto ha coinvolto quattro società del Gruppo con l’installazione di una singola appliance Endian all’interno dei rispettivi sistemi informatici

Per potenziare la protezione aziendale e creare un ambiente omogeneo all’interno delle società, il Gruppo Proterm, azienda che esegue trattamenti termici e termochimici sui metalli, ha scelto Centro Computer, attiva nella consulenza specializzata in prodotti, servizi e soluzioni IT per le aziende.

La capogruppo Proterm è stata fondata nel 1947 per la produzione di sali e prodotti per il trattamento termico, iniziando dopo pochi anni a realizzare questa tipologia di operazioni per terze parti. L’ottimo sviluppo del business e lo spirito imprenditoriale e innovativo consentono all’azienda di ampliare le strategie, attraverso l’acquisizione di società specializzate, diventando già negli anni ’90 un punto di riferimento nei trattamenti termici industriali, in Emilia Romagna e in tutta Italia. L’ampia di gamma di servizi e soluzioni offerti consente al Gruppo di consolidare la propria posizione sul mercato e di garantire trattamenti termici efficaci, che rispondono alle esigenze dei propri clienti.

Una componente fondamentale all’interno dell’infrastruttura informatica del Gruppo è da sempre la sicurezza, che consente ai dipendenti di operare nella massima tranquillità per rispondere in modo tempestivo e adeguato a tutte le richieste del mercato. In particolare, sistemi di sicurezza di Proterm erano caratterizzati da parecchie eterogeneità, legate essenzialmente alle acquisizioni delle varie società avvenute nel corso degli anni. Ogni azienda possedeva infatti la propria soluzione di protezione dei sistemi IT, personalizzata secondo le proprie necessità, con una specifica gestione e autonoma in ogni singola struttura, elementi che non consentivano un controllo e un’amministrazione efficace da parte della direzione IT.

A settembre 2015 nasce l’esigenza di uniformare la protezione attraverso l’attivazione di un servizio che potesse mettere in sicurezza la navigazione degli utenti, offrendo al tempo stesso anche la possibilità di gestire l’accesso a siti potenzialmente pericolosi e non inerenti con l’attività lavorativa. La direzione di Proterm, dopo un’attenta analisi delle società di consulenza attive in Italia, decide di affidare questo progetto agli esperti di Centro Computer, con i quali avevano già collaborato nel passato.

Per rispondere in modo adeguato alle esigenze del Gruppo Proterm, Centro Computer ha realizzato quindi un’analisi dell’infrastruttura di protezione esistente, in ottica di ottimizzare le policy e la gestione complessiva. Il system integrator ha proposto l’implementazione delle appliance di sicurezza di Endian, azienda italiana specializzata in soluzioni di Unified Threat Management (UTM), sviluppate per fornire tutte le necessarie funzionalità per la protezione della rete, in una singola soluzione.

Il progetto ha coinvolto quattro società del Gruppo, tra le quali la capogruppo, con l’installazione di una singola appliance Endian all’interno dei rispettivi sistemi informatici. Nello specifico, sono state acquistate le soluzioni Endian Mercury 50 e Endian Mercury 25, per la gestione del traffico Internet, supportando la navigazione degli utenti, evitandone l’accesso involontario a siti malevoli o non inerenti l’attività lavorativa, e agevolando lo scambio delle e-mail nella massima sicurezza.

Gli apparati Endian sono stati in prima istanza introdotti “a valle”, fra il firewall e la LAN (Local Area Network), abilitando funzionalità di Proxy per i servizi antivirus sulla navigazione, Web Security, IPS (Intrusion Prevention) e Reporting.

In aggiunta all’implementazione degli apparati, Centro Computer ha erogato una formazione on-the-job, per permettere al Gruppo Proterm di affrontare in modo rapido l’amministrazione quotidiana dell’impianto.

Per quanto riguarda gli sviluppi futuri, il Gruppo Proterm sta valutando l’installazione delle appliance Endian in altre due società del gruppo, per uniformare e semplificare in modo totale la gestione dei sistemi di sicurezza.