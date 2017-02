Datamatic porta in Italia i LED Display Dazzle Plus di Esdlumen

E’ stato firmato l’accordo di distribuzione

Sarà Datamatic a distribuire in esclusiva per l’Italia i LED Display Dazzle Plus di Esdlumen serie P2.84mm, ideali nell’ambito dell’educational, dei grandi eventi e, più in generale, della comunicazione multimadiale.

“I LED Display si propongono di innovare la comunicazione multimediale, garantendo affidabilità, durata nel tempo e interattività ai massimi livelli – ha dichiarato Loris Stucchi, direttore vendite di Datamatic -. Con l’obiettivo di proseguire nella creazione di nuove Business Unit a valore, Datamatic non poteva che guardare con particolare interesse al mondo dell’audio video professionale, mercato a forte tasso di sviluppo che nel breve periodo offrirà grandi opportunità di business. Crediamo che i nostri partner su tutto il territorio nazionale non tarderanno ad apprezzare queste soluzioni e la loro estrema versatilità, che presto permetterà di raccogliere i frutti di questo importante accordo“.

Per supportare al meglio i propri partner e offrire un’eccellente qualità di servizio, Datamatic ha, infatti, creato una Business Unit apposita guidata da Pierangelo Brambilla, che vede al proprio interno sia agenti di vendita dedicati, sia specialist a supporto della struttura commerciale, oltre ad avvalersi del profondo know-how di Acronn, realtà da anni attiva nel mondo LED Display e delle grandi immagini.