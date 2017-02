Meeting creativi e collaborativi: nasce InfinityBoard di NEC

Una soluzione display progettata per le moderne sale riunioni ed i nuovi stili di comunicazione e lavoro collaborativi

NEC Display Solutions Europe lancia InfinityBoard, una soluzione display progettata per soddisfare le richieste che vengono dal mondo del business, per spazi di lavoro e piccole sale riunioni efficienti e interattive. Adatta per videoconferenze, brainstorming creativi, presentazioni, revisioni e meeting collaborativi, InfinityBoard offre una piattaforma modulare e flessibile per migliorare l’efficienza e la produttività in tutti i tipi di riunioni.

Basata su display di grande formato UHD da 65” e 84” con tecnologia InGlass touch, la soluzione InfinityBoard offre una scrittura fluida e simile a quella eseguita su carta ed utilizza la precisione di una penna passiva. Questo consente agli utenti di essere creativi e di poter utilizzare indifferentemente le dita o la penna.

La larga superficie permette invece di creare, annotare e presentare contenuti su un’area di disegno infinita con la possibilità di importarne ed esportarne delle parti grazie all’applicazione whiteboard fornita. Usando un nuovo software di collaborazione, InfinityBoard supporta presentazioni wireless, interazioni da schermo a device e interazioni da schermo a schermo.

“La soluzione InfinityBoard rafforza la leadership di NEC nel mercato della tecnologia display grazie alla soluzione aperta, modulare e per così dire ‘agnostica’ dal punto di vista del software, che forniamo – afferma Enrico Sgarabottolo, Sales Director TIGI di NEC Display Solutions Division -. Riducendo le barriere della connessione rapida, InfinityBoard favorisce la collaborazione, fa aumentare la produttività e motiva gli impiegati con una serie infinita di possibilità per pensare fuori dagli schemi ed in ultima analisi dando un vantaggio competitivo alle società”.

InfinityBoard è una soluzione ideale per le videoconferenze grazie alla combinazione di una camera Huddly ad elevata risoluzione gestita via software con angolo di visione a 120°, alto-parlanti high-end SEAS ed un microfono opzionale per conferenze, TeamConnect Wireless, di Sennheiser. Infine lo Slot-in-PC integrato, che utilizza il sistema operativo Windows 10 rende la soluzione InfinityBoard estremamente flessibile supportando l’applicazione specifica per conferenze ed i suoi successivi upgrade.