MC-link e BB Tech Group in partnership per la distribuzione di servizi telematici e ICT

Siglato l’accordo che prevede la distribuzione dei servizi congiunti dei due operatori in tutto il territorio nazionale

MC-link, società quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, operatore nel mercato italiano delle telecomunicazioni e servizi di data Center e Cloud, e BB Tech Group, distributore IT europeo “a valore aggiunto”, attivo dal 2012, siglano un’importante partnership per la distribuzione congiunta di servizi telematici e IT sul territorio nazionale.

L’accordo prevede per BB Tech Group un accesso preferenziale a tutta la gamma di soluzioni offerte da MC-link, tra le più ricche e complete sul mercato: dalla connettività in Fibra Ottica dedicata e a banda ultra-larga, alla Business Continuity, ai servizi cloud e server colocation con caratteristiche di Disaster Recovery geografico, ai servizi di telefonia tradizionale e IP fino ai servizi di Sicurezza.

Di particolare interesse per BB Tech Group sono i servizi di connettività a banda dedicata che MC-link può offrire grazie alla rete di trasporto in fibra ottica a copertura nazionale e i servizi di Data Center; l’offerta di MC-link in tal senso comprende una gamma che soddisfa esigenze che vanno dalla colocation, alle piattaforme per il Cloud computing con garanzia di massime prestazioni.

MC-link attraverso l’accordo prevede di raggiungere un ampio canale di rivenditori e potenziali nuovi partner commerciali, nonché di incrementare la brand awareness sul mercato. MC-link, presente in Italia da trent’anni, ha sedi a Roma, Milano e Trento – dove risiedono i tre Data Center proprietari – Parma e Genova.