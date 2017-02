Alias distribuisce SWASCAN

L’Unione Europea definisce la normativa in tema di Cybersecurity. Il Made in Italy risponde con la partnership strategica tra Swascan e Alias

Il mercato della Cyber Security è destinato a crescere: entro il 2021 si prevedono investimenti pari a 202,36 miliardi di dollari e il 2016 è stato senza dubbio un anno decisivo. L’Unione Europea ha infatti recentemente vagliato un “Cyber pacchetto” di normative sulla sicurezza e protezione dei dati che entrerà in vigore nel maggio 2018.

Terreno fertile per Swascan, la prima All-in-one IT Security Platform Made in Italy, nata dal progetto di Raoul Chiesa e lanciata sul mercato nel febbraio 2016, che annuncia l’accordo di partnership con Alias, distributore a valore di soluzioni tecnologiche specializzato nel campo della Sicurezza, dello storage e backup, del networking e della sicurezza e protezione dei dati.

Swascan, IT Suite All-in-One, riconferma il proprio obiettivo di analisi e monitoraggio della sicurezza informatica, grazie ad avanzati tool tra cui la Web Vulneranility Assessment, che identifica più di 200 tipologie di vulnerabilità delle applicazioni web. Tra queste SQL Injection, Cross-Site Scripting e molte altre.

“Siamo certi che questa partnership regalerà reciproche soddisfazioni – dichiara Riccardo Paglia, CEO&Founder di Swascan -. La forte competitività del mercato ICT da una parte e il notevole incremento del fenomeno del Cyber Crime dall’altra, determinano l’esigenza di investire sempre di più nel settore della Cyber Security. Per la distribuzione delle nostre soluzioni, ideali per una gestione della sicurezza a tutto tondo, è cruciale sapere di poter contare sull”imprescindibile professionalità ed esperienza pluripremiata e internazionalmente riconosciuta di un distributore a valore come Alias. Alias è garanzia di affidabilità, competenza e pro-attività testimoniate dalla capacità di aver costruito nel tempo infrastrutture tecnologiche avanzate”.

“Attualmente è fondamentale adottare soluzioni che garantiscano la massima aderenza ai protocolli standard, sostenendo l’attenzione al cliente grazie alla formulazione di soluzioni personalizzate – commenta Stefano Cucit, Responsabile del Business Development di Alias -. Swascan è nel vero senso della parola una suite All-in-one. Conforme al modello OWASP, grazie a strumenti come Code Review, Web App Scan e Network Scan, rispecchia e arricchisce ulteriormente la nostra offerta, grazie anche alla possibilità di erogare apparati dimostrativi per valutare e testare i servizi proposti”.