Sito rinnovato per TWT

Nuova veste grafica e un’architettura informativa più immediata ed efficace. Tra le novità anche il Blog che verrà costantemente aggiornato con articoli e news dal mondo Ict e Telco

TWT, azienda protagonista dal 1995 del settore TLC e ICT, si rinnova con un layout grafico e contenuti nuovi per il suo sito web, che rafforza così le sue potenzialità informative.

In questa nuova veste editoriale, primaria importanza assume la sezione BLOG che fornirà articoli e news provenienti dal mondo ICT & TELCO, per tenere tutti gli utenti costantemente aggiornati sulla Digital Transformation.

Il nuovo sito convoglierà informazioni essenziali, che daranno modo agli utenti di conoscere le potenzialità dei servizi TWT, in grado di abilitare lo Smart Working e accompagnare ogni tipo di azienda verso l’evoluzione all’IT as a Service (IaaS) a valore aggiunto.

Particolare attenzione è stata riservata anche ai profili social TWT di Linkedin, Twitter e Facebook, predisponendo la possibilità di condividere agevolmente i contenuti.

Il nuovo aspetto grafico, che riprende e valorizza i colori giallo e blu del logo aziendale, comunica la natura dinamica e innovativa che da sempre caratterizza TWT e si declina in un layout responsive, cioè adattabile automaticamente allo strumento sul quale l’utente visualizzerà il sito (per esempio tablet, smartphone, pc fisso, notebook, ecc.) rendendolo usabile da qualsiasi device.

Il restyling strutturale è stato pensato per dare più efficacia e immediatezza alla comunicazione dei servizi offerti da TWT grazie a una più facile navigazione. Le informazioni relative al target di riferimento e alle soluzioni proposte vengono infatti presentate in modo chiaro e schematico, con la possibilità di approfondire gli argomenti tramite schede da visualizzare o scaricare in formato pdf. Sito e contenuti sono disponibili sia in italiano, sia in inglese.

Le Aree Clienti Corporate, Reseller e Carrier sono state pensate e progettate intorno all’utente, così da garantire un’esperienza di utilizzo semplice, veloce e intuitiva anche a coloro che approcciano per la prima volta la realtà di TWT.

Le attività sul nuovo sito proseguiranno nel corso dei prossimi mesi, durante i quali verranno lanciate nuove pagine e inseriti nuovi contenuti.