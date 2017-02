ISE 2017: le scelte ‘brillanti’ di NEC

Nuovi tool per il lavoro collaborativo, proiezioni laser artistiche, un digital signage modulare ed innovativo ridefiniscono i modi di lavorare, fare shopping, imparare e intrattenere

Svelati oggi ad ISE 2017 i nuovi display di NEC Display Solutions Europe: dai videowall per il settore retail privi di cornice a display desktop curvi per applicazioni professionali e spazi di lavoro più ergonomici, NEC mette in mostra le sue ultime soluzioni professionali che rispondono alle esigenze di display di grande formato assieme alle ultime novità del settore della proiezione, con la prima gamma di proiettori LCD laser senza filtro.

L’esperienza offerta da NEC è completamente immersiva. Così, ad esempio, uno studio di trasmissione TV vero e proprio con ospita di prim’ordine ospiterà la discussione di argomenti caldi come le ultime novità in tema di lavoro collaborativo, produttività, efficienza, performance e tecnologie display per aumentare le vendite.

Particolari soluzioni LED sono inserite in scenari ‘perfect pitch’ dimostrando ai visitatori come settori industriali, inclusi quelli del retail, aviazione, cinema, food & beverage, broadcast, board room aziendali e advertising, possono trarre vantaggio da installazioni più grandi, luminose, nitide e a colori. Sarà anche possibile vedere come i nuovi display di grande formato delle Serie V e P utilizzano moduli di calcolo integrati come il Rasperry Pi o i PC con Slot-In OPS attraverso la nuova piattaforma di intelligenza modulare aperta (Open Modular Intelligence – OMI).

Le ultime tecnologie touch, come la soluzione InfinityBoard, MultiPresenter e ShadowSense, costituiscono la base di un nuovo futuro per la collaborazione sul luogo di lavoro ed i nuovi spazi per meeting creativi. Questo sia che avvenga nel corso di conferenze o in sale riunioni dedicate oppure in spazi multi-uso in modo estemporaneo. Dalle presentazioni wireless agli schermi interattivi touch e formati ultra large per video conferenze, si aprono una varietà di opzioni e possibilità per il posto di lavoro, il settore education e l’utilizzo in grandi spazi.

I visitatori sono invitati a partecipare a più di 35 interviste live con esponenti del mondo dell’industria, che si terranno nello studio televisivo di NEC Display Solutions ad ISE presso lo stand 5-R24 – padiglione 5. Sono previste sessioni Q&A con figure di massimo rilievo del settore e dibattiti di approfondimento sui vari temi.