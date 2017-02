Sitecore: la nuova versione di Sitecore Commerce

La piattaforma integra le funzioni di content e di commerce

Sitecore Commerce è la nuova piattaforma software cloud di Sitecore che permette ai marketer e ai retailer di personalizzare completamente un viaggio end-to-end di shopping experience.

Sitecore, fornitore di software per la gestione dell’esperienza, è convinta che il business migliora se si riduce il tasso di abbandono del carrello, se si sostiene il volume degli ordini o se crescono le percentuali di rebuy e delle vendite. Rispetto agli altri vendor che considerano il content e il commerce some sistemi separati, Sitecore è l’unica azienda a combinare esperienza, contenuto e commerce in una piattaforma aperta integrata per risolvere il problema. I profili cliente, i dati e le interazioni sono tracciate, gestite e analizzate tramite Experience Platform.

Questa nuova release di Sitecore Commerce presenta numerose novità:

• funzioni complete di gestione del ciclo di vita degli ordini: salva le modifiche e le integrazioni degli ordini del cliente in ogni fase del viaggio

• programma di supporto per i prodotti e i beni digitali

• possibilità di valutare in tempo reale costi complicati facendo crescere il guadagno medio di un ordine con strutture dinamiche e prezzo variabile

• permessi e regolamenti per assegnare le promozioni al fine di far vincere un cliente specifico

• un’esperienza di sviluppo moderna e insieme complessa basata sulla struttura Microsoft’s ASP.NET

• l’applicazione di Path Analyzer e le funzioni di machine learning possono facilmente supportare le attività di CRO (Conversion Rate Optimization) mostrando i più efficaci modi per acquistare.

• Sitecore Commerce sfrutta pienamente le potenzialità mobile di Sitecore permettendo ai clienti di costruire facilmente scenari statici o reattivi di Web mCommerce.

Inoltre, Sitecore è progettata per Azure Platform as a Service, capace di semplificare notevolmente l’infrastruttura di base e il servizio di assistenza, sia su scala industriale, sia su scala pilota, sfruttando tutti i vantaggi di Azure.

Sitecore propone un range di opzioni di utilizzo incluso l’implementazione cloud e on-premise e può essere acquistato tramite licenze standard o basate sul consumo.