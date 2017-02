Storage: Western Digital lancia il primo chip 3D NAND da 512 gigabit a 64 strati

L’obiettivo è di arrivare alla produzione di massa entro la seconda metà del 2017

Western Digital ha annunciato oggi di aver avviato a Yokkaichi, in Giappone, la produzione della versione pilota del chip 3D NAND (BICS3) da 512 Gb, 3 bit per cella (X3) a 64 strati, in vista di una produzione di massa per la seconda metà del 2017.

“Rispetto alla prima architettura da 64 strati che abbiamo lanciato nel luglio del 2016, questo primo 3D NAND 64-layer da 512Gb, raddoppia la densità e segna un ulteriore ed importante passo in avanti per questa tecnologia – ha dichiarato il Dott. Siva Sivaram, Executive Vice President Memory Technology di Western Digital -. Questa soluzione va ad aggiungersi alla nostra vasta gamma di tecnologie 3D NAND, create per rispondere alla richiesta, sempre maggiore, di soluzioni per lo storage, in un momento di fortissima crescita del numero delle applicazioni mobile e di data center”.

Il chip da 512Gb a 64 strati è stato sviluppato insieme a Toshiba, partner tecnologico di Western Digital. Il primo 3D NAND 64-layer, è stato introdotto da Western Digital nel luglio 2016, mentre il primo 3D NAND a 48 strati risale al 2015; entrambe le tecnologie continuano ad essere distribuite a rivenditori e produttori.