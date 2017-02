Ingram Micro distribuisce ASSMANN

DIGITUS Professional, DIGITUS e ednet disponibili presso il distributore per i rivenditori italiani

Ingram Micro commercializzerà in Italia le linee DIGITUS Professional, DIGITUS e ednet di Assman.

Con i prodotti di DIGITUS Professional i rivenditori possono servire una clientela professionale con accessori per il cablaggio, connettori, jack, adapter modulari, armadietti per dispositivi di networking, tecnologia per la sicurezza.

Gli innovativi prodotti DIGITUS, invece, sono studiati per l’utente professionale che li utilizza anche nel tempo libero. Amici dell’ambiente e dal design accattivante, spaziano tra prodotti multimedia, come HD media player, webcam, USB graphic adapter, DVB-T receivers, speaker system, cuffie, microfoni multimedia, mouse, tastiere, a prodotti per il networking e datacom, cavi e adattatori.

In distribuzione da Ingram Micro anche la linea ednet per soluzioni intelligenti per l’ambiente di lavoro.

“Questo accordo rappresenta per Assmann un passo significativo: Ingram Micro è un distributore IT globale e la sua presenza in Europa è molto forte – commenta Michael Zulaf, vice presidente di Assman -. Siamo davvero contenti di aver siglato con loro questo accordo a livello locale per la distribuzione di tutta la nostra gamma di prodotti e dei relativi brand. Siamo sicuri che grazie al loro supporto e alla loro esperienza il nostro business in Italia aumenterà e potremo incrementare i nostri partner”.

“Siamo davvero felici di annunciare questa partnership con Assmann – conclude Davide Zappaterra, Division Sales Manager Components & Storage, Ingram Micro -. Questo accordo è un tassello importante per accrescere ulteriormente la nostra suite di prodotti e soluzioni destinati a soddisfare un’utenza all’avanguardia. I nostri rivenditori potranno offrire alla loro clientela prodotti riconosciuti per la facilità di utilizzo, l’innovazione, l’ingegnerizzazione tecnica ad un costo davvero conveniente”.