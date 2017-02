Avnet offre il programma di Formazione Lenovo a livello globale

Questo accordo supporterà ulteriormente i partner e gli utenti finali nello sviluppo, implementazione e gestione delle soluzioni aziendali che si basano sulla tecnologia Lenovo

Il distributore Avnet Technology Solutions ha stretto una partnership con Lenovo per l’erogazione della formazioni sui prodotti Lenovo System x e Flex, corsi che si inseriscono nell’offerta training della divisione Avnet Academy per i partner e i loro clienti in tutto il mondo.

Lenovo è un fornitore strategico per Avnet e questo accordo supporterà ulteriormente i partner e gli utenti finali nello sviluppo, implementazione e gestione delle soluzioni aziendali che si basano sulla tecnologia Lenovo.

“Stiamo fornendo ai nostri partner gli strumenti e le conoscenze necessarie per offrire training altamente qualificati ai clienti finali – dichiara Stephen Ennis, Director Education Services di Avnet Technology Solutions EMEA -. Con il percorso di formazione Lenovo, continueremo a guidare i professionisti dell’Information Technology assicurandoci che dispongano di competenze e certificazioni necessarie per gestire gli ambienti IT di nuova generazione”.

Alex M. Badia, Director Data Center Group Services Training di Lenovo, ha sottolineato: “In qualità di specialista di soluzioni leader a livello mondiale, Avnet con il lancio di questo programma, aiuta il canale a sviluppare le conoscenze e a elevare il livello della loro professione accelerando ulteriormente il loro successo”.

Avnet UK e Germania eseguiranno programmi pilota per i partner con l’obiettivo di promuovere una crescita accelerata dei servizi di formazione in tutta l’area EMEA.