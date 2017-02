Rittal aderisce all’Open Compute Project

La società si impegna a sostenere l’ecosistema OCP promuovendo innovazioni sia per i mega data center esistenti sia per i clienti che necessitano di infrastrutture IT sempre più efficienti, flessibili ed economiche

Rittal, produttore di armadi rack, ha aderito all’Open Compute Project come membro di livello Gold.

“Negli ultimi anni Rittal ha già supportato attivamente la Community di OCP. E’ con grande entusiasmo che diamo il benvenuto a Rittal, produttore di calibro mondiale che oggi ha conseguito il livello di membership Gold” ha dichiarato Amber Graner, Operations Director e Community Manager della Open Compute Project Foundation.

“Siamo orgogliosi di essere ufficialmente membri Gold dell’Open Compute Project. Questo passo formalizza il nostro impegno a favore del movimento Open Compute, e ci permette di offrire i nostri prodotti OCP al mercato globale”, ha spiegato Jason Rylands, Global Director Data Center e Open Compute di Rittal.

Il progetto OCP fu lanciato da Facebook nel 2011 con la missione di sviluppare e condividere la progettazione di soluzioni hardware per server, storage e data center che fossero scalabili e caratterizzati da massima efficienza e minimo impatto ambientale. Rittal è impegnata a sostenere OCP nel potenziamento del proprio ecosistema, incoraggiando l’innovazione sia nell’ambito dei mega data center esistenti sia per soddisfare le esigenze sempre in evoluzione dei clienti che prevedono di puntare su OCP.

“Per molti anni abbiamo sviluppato basandoci su Open Compute con grande successo. La Gold membership è un importante riconoscimento che ci consente di affermarci tecnologicamente come membro chiave della Community”, ha aggiunto Andrew Gill, Andrew Gill, Vice President Engineering di Rittal CSM UK.

In quest’ambito Rittal sta organizzando una conferenza “OCP” che si svolgerà il 14 febbraio 2017 a Reeuwijk, Olanda, per promuovere il trasferimento di conoscenze in ambito OCP. John Laban, rappresentante della Fondazione Open Compute Project, Europa, illustrerà le ultime tendenze di mercato, e Andrew Gill di Rittal UK, esporrà gli aspetti chiave per l’implementazione di progetti OCP sulla base di casi di successo.