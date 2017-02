Toshiba: gli hard disk per custodire i ricordi più romantici

Canvio Connect II e Canvio Alu sono disponibili da 500 GB a rispettivamente 3 e 2 TB

Sono pensati anche per gli innamorati e per custodire i loro ricordi più romantici Canvio Connect II e Canvio Alu di Toshiba.

Canvio Connect II è un hard disk che permette di avere sempre con sé le foto, i video e la musica più importanti. Ideale compagno di viaggio, offre fino a 3 TB nel palmo della mano e consente di accedere ai file ovunque e da qualsiasi dispositivo. Questa soluzione permette anche di trasformare il pc in un server personale di archiviazione in cloud per portare sempre con sé i ricordi più emozionanti e divertenti. Canvio Connect II è disponibile da 500 GB a 3 TB.

Toshiba Canvio Alu punta tutto sulla sicurezza: disponibile in cinque diversi colori, tra cui il rosso metallizzato, l’hard disk esterno offre una capienza da 500 GB fino a 2 TB e velocità di trasferimento dei file multimediali grazie alla tecnologia USB 3.0. Inoltre, integra un software per il back up.