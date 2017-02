Retail: Cegid con Microsoft

La collaborazione per la realizzazione di una piattaforma globale per il mondo retail basata su Azure

Cegid, fornitore globale di servizi e software cloud, lancerà il suo cloud globale per il mercato retail in collaborazione con Microsoft. La soluzione, basata sulla piattaforma Azure, sarà disponibile in Europa a partire da marzo 2017 e in Nord America nella seconda parte di quest’anno.

Cegid: un partner di valore per i retailer su scala globale

Cegid lavora nel campo della gestione negozi da oltre 25 anni, sviluppando soluzioni studiate per aiutare i retailer nella gestione dei propri business.

Attraverso la soluzione Yourcegid Retail, Cegid permette alle aziende di essere costantemente aggiornate sugli sviluppi tecnologici, regolamentari e di mercato che impattano il settore retail e di conseguenza il business. Si tratta di una soluzione modulare, integrata e utente-centrica pensata per implementare strategie retail multicanale, ottimizzare la supply chain e l’inventario, ma anche per assicurare una gestione veloce e flessibile della rete di negozi, digitalizzare il punto vendita fornendo un’esperienza d’acquisto unificata e assicurare una migliore esperienza utente e incrementare la fedeltà dei clienti.

Una soluzione cloud-based, una risposta specifica per un preciso mercato

“Il nuovo cloud retail di Cegid basato su Microsoft Azure assicurerà ai retailer la possibilità di tenere il passo con un’industria che sta evolvendo molto rapidamente. La crescita internazionale sarà sostenuta da una soluzione cloud globale sviluppata sulle specifiche esigenze del business, che permetterà loro di concentrarsi principalmente su questioni di maggior valore, come le operazioni di vendita o le relazioni con i clienti” spiega Nathalie Echinard, Director Vertical Markets, Cegid.

“Questo annuncio si iscrive all’interno della partnership strategica che abbiamo avviato con Cegid poco più di un anno fa con l’obiettivo di supportare le aziende nella loro trasformazione del business, rappresentata dalla distribuzione di Office 365 – afferma Alain Bernard, Director of the MS and Partners Division, Microsoft France -. Questa nuova fase, che ha come obiettivo il supporto al mercato retail nella loro espansione internazionale, sposa perfettamente la volontà di Cegid di diventare un leader mondiale in questa industry.

La soluzione Microsoft Azure, con la sua copertura geografica, la capacità di gestire picchi di lavoro e dati rilevanti nonchè di integrare funzionalità di sicurezza e innovazione tecnologica, gioca un ruolo cruciale nel raggiungimento di questi obiettivi”.

I vantaggi che deriveranno da questa partnership includono la disponibilità di disporre di punti di distribuzione (POD) in diverse aree strategiche del globo, assicurare un’implementazione e utilizzo ottimali di Yourcegid Retail su scala internazionale, a prescindere dalla collocazione dei negozi o dell’headquarter.