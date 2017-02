Il Cloud al centro degli “Oracle Partner Awards 2017”

Gruppo R1, KPMG Advisory, TAI Software Solutions, Red Reply, Sopra Steria e Accenture sono stati premiati durante l’Oracle Partner Day

Oracle Italia ha reso noti i sei vincitori italiani che si sono aggiudicati gli ‘Oracle Partner Awards 2017’ durante la cerimonia di premiazione, che si è tenuta in occasione dell’evento che l’azienda dedica tutti gli anni alle terze parti: l’Oracle Partner Day.

“Con gli Oracle Partner Awards vogliamo premiare le aziende che hanno giocato un ruolo fondamentale e si sono distinte nella missione di far leva sull’intera offerta Cloud di Oracle che rappresenta il fattore distintivo e abilitante per sostenere le aziende nel percorso di trasformazione digitale – spiega Fabio Spoletini, Country Manager di Oracle Italia -. Ci fa molto piacere che i vincitori siano tutte aziende di primissimo livello nel panorama del mercato digitale italiano. Si tratta di partner che hanno sposato la strategia Oracle investendo in formazione ma anche nello sviluppo, facendo evolvere la propria offerta, portando sul mercato un approccio innovativo ma soprattutto ottenendo risultati concreti sui clienti e in diversi settori di mercato. Oggi tutte le soluzioni tecnologiche Oracle sono anche in Cloud. Una proposizione unica e completa su tutti i fronti del cloud da quello infrastrutturale e tecnologico a quello applicativo. Non esiste nessun’altra organizzazione al mondo che abbia una piattaforma Cloud così completa. I nostri partner lo hanno compreso”.

Di seguito, i partner premiati per categoria:

• Cloud Infrastructure: R1

• ERP Cloud: KPMG

• Engineered Systems: Tai Software Solutions

• IaaS Cloud Transformation: Red Reply

• PaaS Cloud Transformation: Sopra Steria

• CX Cloud: Accenture