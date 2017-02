Panasonic: un concorso per videomaker

Dal 1 febbraio fino al 31 marzo in palio un camcorder palmare AG-AC30

Un concorso rivolto ai professionisti della produzione video per vincere una telecamera palmare AG-AC30. Ci ha pensato Panasonic che fino al 31 marzo invita a partecipare all’estrazione del premio rispondendo semplicemente ad alcune domande sul sito dell’azienda.

La AG-AC30 Full HD mono-sensore, la compatta più leggera della categoria, offre una gamma senza precedenti di funzionalità all’avanguardia che garantisce riprese di qualità professionale, in qualunque contesto e ambiente, ad un prezzo entry level e con un peso di appena 1,5kg. Il camcorder dispone di un obiettivo di nuova generazione con gamma focale molto ampia (zoom 20x e grandangolo da 29,5 mm) e di tre ghiere manuali per messa a fuoco, diaframma e zoom, oltre ad un ingresso audio XLR a due canali.

“Panasonic è attiva da molti anni in questo tipo di iniziative rivolte a premiare concretamente la fedeltà dei nostri utilizzatori finali, coinvolgendoli in call to action sfidanti – commenta Antonella Sciortino, Field Marketing Manager Panasonic Pro Camera Solution -. La scelta di mettere in palio la AG-AC30 deriva dalla valutazione di alcune caratteristiche chiave di questo modello. La flessibilità ed il controllo che questo camcorder assicura ai videomaker la rendono scelta privilegiata in molti contesti, come ad esempio la produzione video di eventi di vario genere, dove poter regolare la luce preservando la qualità dell’immagine, indipendentemente dalla luminosità circostante, può fare davvero fare la differenza”.