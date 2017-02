Display Toshiba: ecco i nuovi TD-E3 e TD-P3 Series

Per l’utilizzo 16/7 o 24/7, saranno disponibili dalla prossima primavera

La gamma di business display di Toshiba si arricchisce con due nuove entrate: TD-E3 Series di nuova generazione e TD-P3 Series.

Progettato per offrire un segnale luminoso e di grande impatto per le imprese operanti in svariati settori, TD-E3 Series 16/7 è ideale per le aziende che richiedono efficienza per tutta la giornata lavorativa, mentre le funzionalità di TD-P3 24/7 lo rendono una valida e affidabile soluzione per le realtà che hanno bisogno di un funzionamento costante.

La nuova gamma TD-E3 Series è studiata per gli ambiti corporate, education, retail e turistico, ed è costruita per funzionare 16 ore al giorno, sette giorni alla settimana. Disponibile in 32″, 43″, 49″, 55″ e 65″, la gamma TD-E3 Series offre diverse dimensioni per adattarsi a qualsiasi spazio. Si tratta inoltre di una scelta versatile, in quanto può operare sia in modalità orizzontale, che verticale, consentendo in questo modo agli utenti di trasmettere informazioni in maniera coinvolgente, proprio come desiderano. La maggior parte dei modelli della gamma è caratterizzata da una risoluzione Full HD (1920 x 1080), ma per i clienti che desiderano una maggiore chiarezza d’immagine c’è la possibilità di avere una risoluzione Ultra HD (3840 x 2160) con il modello da 65”.

Per quelle imprese che richiedono affidabilità e alta qualità in ogni momento, giorno e notte, la gamma TD-P3 Series è perfetta per soddisfare queste esigenze. Offrendo prestazioni senza limiti, 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana, la gamma TD-P3 è stata progettata per l’utilizzo continuo. Disponibile in quattro dimensioni tra cui 43″, 49″, 55 “e 75”, TD-P3 Series combina una risoluzione Full HD (1920 x 1080) – e Ultra HD (3840 x 2160) nel caso del modello da 75″ – con luminosità 400 cd/m² per contenuti chiari, nitidi e di alta qualità in ogni momento.

Entrambi i modelli offrono sistemi di gestione semplici ma efficaci, ognuno con una vasta gamma di opzioni di connessione input e output. Tiling e daisy-chaining fanno sì che numerosi schermi possano essere collegati tra loro in diversi modi per fornire un sistema

multischermo innovativo e coinvolgente.

Toshiba embedded USB-player è presente in entrambi i modelli. Inoltre, è fornito di un

supporto multi-codec e una serie di caratteristiche innovative per garantire che i display

siano completamente personalizzabili. Ciò include la possibilità di aggiungere un logo

all’avvio, rendendo conforme il display con il proprio marchio fin dal primo momento, e

anche la sostituzione del logo Toshiba con quello dell’azienda per garantire che il display

rispecchi a pieno il brand in ogni momento.

In aggiunta, la tecnologia wireless garantisce che essi siano gestiti facilmente da remoto.