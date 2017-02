Arlo Pro arriva in Italia

Netgear lancia sul mercato italiano la prima videocamera al mondo senza fili, ricaricabile, HD e resistente all’acqua

Netgear, fornitore di soluzioni di networking domestiche e per piccole e medie imprese, rende disponibile anche sul mercato italiano la videocamera per la sicurezza senza fili Arlo Pro (VMS4X30).

Arlo Pro, nuovo membro della famiglia Arlo, è dotata di un design elegante e alla moda ed è totalmente senza fili. È compatta – occupa davvero poco spazio – e non ha bisogno di cavi per essere alimentata. Arlo Pro può essere facilmente e discretamente posizionata ovunque, all’interno o all’esterno della vostra casa – dal portico anteriore, alla stanza del bambino, al cortile. Con video in HD, batteria ricaricabile a lunga durata, audio a due vie, Arlo Pro è la prima e unica videocamera senza fili resistente alle intemperie e con un ampio campo visivo di 130 gradi. Il nuovo talk a due vie permette di ascoltare tutto quello che succede dentro e fuori dalla propria abitazione – parlare con bambini e animali domestici o gridare a intrusi e ladri. Con avvisi di movimento istantanei e nuove sirene intelligenti, essere al sicuro nella propria casa, non è mai stato così facile. Oltre a queste nuove funzionalità, Arlo Pro include miglioramenti tecnologici in molteplici aree – video, visione notturna e rilevamento di attività – oltre a nuove funzionalità software che perfezionano significativamente la gestione tramite app.

Tutte le funzioni dell’app Arlo sono state sviluppate in modo da far vivere agli utenti la miglior esperienza mobile possibile. Sono stati apportati miglioramenti a tutti gli aspetti dell’app al fine di renderla ottimizzata e facile da usare. Con la funzione Smart Arm/Disarm ora è possibile avere le telecamere attivate o disattivate automaticamente a seconda delle esigenze di posizione dell’utente. L’applicazione Arlo è ora accessibile anche tramite Apple TV. Basta scaricare l’applicazione Arlo per Apple TV per ricevere le notifiche e visualizzare le telecamere Arlo direttamente da Apple TV. Arlo può anche essere collegata ad altri dispositivi domestici intelligenti attraverso piattaforme come ad esempio IFTTT e Samsung SmartThings.

La videocamera è dotata di una batteria aggiuntiva 2440mAh agli ioni di litio e di un adattatore di alimentazione per la ricarica rapida che permette di poter cambiare le batterie ed evitare di attendere la ricarica.

“Arlo Pro è il risultato della nostra attenzione e dedizione nel fornire prodotti innovativi, intelligenti e di facile uso nell’ambito della sicurezza” – ha dichiarato Pat Collins, Senior Vice President of Arlo products di Netgear. “Le videocamere 100% senza fili offrono agli utenti un modo incredibilmente semplice e potente per monitorare le proprietà. Ora, con l’aggiunta della batteria ricaricabile, l’audio a due vie, il video Hdvision, la visione notturna avanzata, le migliorie apportate al sistema di rilevamento del movimento e il sistema di sirena intelligente integrato, Arlo Pro rappresenta la miglior soluzione per proteggere i vostri cari e gli oggetti preziosi”.