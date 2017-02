JDA Software ha un nuovo CEO

Girish Rishi sostituirà Bal Dail

JDA Software Group ha annunciato la nomina di Girish Rishi a nuovo CEO della società, con effetto immediato. Rishi sostituirà Bal Dail, Chairman e Chief Executive Officer, che resterà in azienda fino alla fine del primo trimestre per garantire continuità durante la fase di transizione e manterrà in seguito la posizione di Senior Advisor in New Mountain Capital.

“Sono entusiasta di questo nuovo incarico. Ringrazio Bal per la sua leadership e per i risultati raggiunti in tutte le aree del business”, ha dichiarato Rishi. “Omnicanalità, nuove dinamiche nella supply chain globale e nell’automazione, insieme a trend quali Internet of Things (IoT), mobility e analytics, pongono nuove sfide per i nostri clienti. Non vedo l’ora di sviluppare e innovare le comprovate funzionalità delle soluzioni JDA, grazie anche al nostro ecosistema di partner per supportare al meglio i nostri clienti”.

Precedentemente Rishi ha ricoperto la carica di Executive Vice President in Tyco International, con la responsabilità delle soluzioni retail a livello globale e del Nord America. Ha maturato una lunga esperienza nel settore e ha sviluppato solidi rapporti con alcuni tra i principali retailer e le più importanti aziende di trasporti e logistica e manifatturiere a livello mondiale.

È stato Senior Vice President della divisione Enterprise di Motorola Solutions. Durante la sua carriera ha assunto ruoli manageriali di alto profilo in diverse aziende quali Symbol Technologies, con la responsabilità di Europa, Middle East e Africa. È inoltre board member di Digi International, membro del board of directors alla UI Labs e consigliere all’università di Hartford.

Nominati il presidente e il vice presidente del consiglio di amministrazione

Michael Capellas e Lloyd (Buzz) Waterhouse sono stati nominati rispettivamente Presidente e Vice Presidente del Board of Director di JDA. Capellas, CEO di Capellas Partners, società di consulenza nel settore tecnologico, è entrato a far parte del Board of Director di JDA a ottobre 2016. Waterhouse è entrato nel Board di JDA e in New Mountain Capital in qualità di Senior Advisor nel 2015. Ha ricoperto più recentemente il ruolo di CEO di McGraw-Hill Education, una delle più grandi aziende di didattica al mondo.