Canon lancia due nuovi proiettori per i professionisti

I dispositivi, progettati per diversi usi e applicazioni, i adattano a tutti quegli ambienti che richiedono elevata luminosità e al tempo stesso un’ottima qualità delle immagini

LV-HD420 Full HD e LV-X420 sono due nuovi proiettori multimediali Canon dedicati ai professionisti che desiderano dare valore ai loro contenuti grazie a un’alta qualità cromatica e a una migliorata brillantezza. Questi dispositivi sono progettati per diversi usi e applicazioni, dalle installazioni fisse nel settore dell’istruzione fino ai musei e alle gallerie. Si adattano inoltre a tutti quegli ambienti che richiedono elevata luminosità e al tempo stesso un’ottima qualità delle immagini. I nuovi proiettori, compatti e portatili, sono perfetti per essere utilizzati anche in contesti aziendali o scolastici focalizzati sulla convenienza e sulla praticità.

Massimiliano Ceravolo, Marketing Director Consumer and Professional Imaging Groups di Canon Italia, afferma: “Canon sta concentrando la propria attenzione verso il mondo dei professionisti e verso le aziende, che sempre più spesso hanno bisogno di utilizzare l’imaging ecosystem per garantire migliori prestazioni di lavoro e per comunicare le proprie esperienze e la propria offerta professionale. Siamo entusiasti di ampliare la gamma con proiettori di qualità sempre più elevata, per immagini disponibili nei contesti più vari e attraverso diverse applicazioni.”

Proiettori multimediali LV-HD420 e LV-X420

Bilanciando opportunamente qualità d’immagine e versatilità, i proiettori compatti LV-HD420 e LV-X420 offrono rispettivamente una risoluzione nativa Full HD (1920 x 1080) e XGA (1024 x 768), oltre 4200 lumen e un elevato rapporto di contrasto (8.000:1 per LV-HD420 e 10.000:1 per LV-X420), il tutto in un corpo compatto del peso di soli 3,4 kg. Entrambi i modelli includono il sistema BrilliantColor e un’ampia gamma di regolazioni dell’immagine, oltre alla possibilità di visualizzare contenuti 3D mediante DLP-Link System e comprendono un altoparlante ad alta potenza da 10 W incorporato. Per un’installazione e una manutenzione semplificate, entrambi i modelli includono il controllo tramite rete, un doppio ingresso HDMI con supporto MHL e sono privi di filtro.

All’inizio del mese, Canon ha anche lanciato il suo nuovo presenter PR500-R, che combina un design ergonomico innovativo con una tecnologia premium per offrire un nuovo livello di qualità e fruibilità in una vasta gamma di ambienti di presentazione. Il puntatore offre un laser di precisione da 635 nm “double red” per facilitare la visibilità su schermi o ambienti luminosi, mentre i pulsanti accuratamente progettati sono facilmente distinguibili al tatto per consentirne un azionamento intuitivo e senza distrazioni. PR500-R ha una chiave hardware (dongle) rimovibile per un veloce collegamento a PC e Mac e supporta nativamente le applicazioni Microsoft PowerPoint, Mac Keynote e Adobe Reader. I controlli includono pagina successiva, pagina precedente, inizio/fine presentazione e schermo nero. Il presenter è alimentato con due batterie mini-stilo AAA e ha una portata di 20 metri.