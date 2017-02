Look Ultra-slim e Ultra Wide Color nel nuovo monitor Philips Moda

L’assenza di bordi su 3 lati e il design sottile consentono una migliore visuale

MMD, azienda licenziataria dei display a marchio Philips, presenta il nuovo display 24” della linea di design Moda. Il 245C7QJSB, oltre a essere il monitor Philips più sottile, vanta una cornice ultra fine che offre una vera visione da un lato all’altro, minimizzando le distrazioni e massimizzando la concentrazione. Con un Full HD migliorato e con la più recente tecnologia Ultra Wide Color, questo display offre agli utenti definizione nei dettagli con una gamma cromatica più ampia per un effetto visivo brillante.

Artem Khomenko, Product Manager Philips monitors Europe di MMD afferma, “Questo è il primo di una nuova serie di display pensati per la casa, che combina l’aspetto elegante della linea Moda con la tecnologia Ultra Wide Color. La maggior parte degli utenti a casa usano il display sia per lavorare in modo produttivo sia per l’intrattenimento – e il nuovo 24” dà il meglio in entrambi i campi. Perfetto nella zona living o sulla scrivania, offre anche un’esperienza visiva eccellente con la riproduzione cromatica più realistica di sempre”.

Il nuovo display vanta sicuramente un aspetto elegante. Parte della linea di design Moda, il sottilissimo display ha uno spessore laterale di soli 5,2 millimetri. La sua forma minimalista è completata dalla cornice ultra sottile: la cornice esterna sui tre lati non è più spessa di 2,5 mm. Oltre a esaltare l’aspetto, il design senza cornice rende il nuovo 245C7QJSB una scelta ottima per gli utenti interessati all’intrattenimento, in quanto offre più spazio a video e immagini ed è ideale anche per creare una configurazione multi-display.

Visione nitida con Ultra Wide Color, Full HD e connettività avanzata

La tecnologia Ultra Wide Color del nuovo display da 24” propone uno spettro cromatico più ampio per immagini più brillanti per rendere l’intrattenimento multimediale, le immagini e la produttività reali. La tecnologia raggiunge il suo effetto tramite miglioramenti hardware, anziché sfruttare le modifiche di colore attraverso software. Il pannello stesso si basa sulla tecnologia IPS e supporta un angolo di visione ampio di 178 gradi.

Con la risoluzione Full HD 1920 x 1080, il display offre sempre una chiarezza di dettagli e un contrasto incredibili per completare la precisione del colore e l’ampia gamma Ultra Wide Color. La tecnologia Flicker-Free (in grado di regolare automaticamente la luminosità per immagini più stabili), SmartContrast e SmartImage (che regolano automaticamente le impostazioni in base al contenuto visualizzato) lavorano in sinergia per rendere l’intrattenimento domestico più avvincente. Il display è dotato di porta HDMI, così come di DisplayPort per un veloce trasferimento dati.