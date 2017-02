Jabra Talk 2 per comunicare senza mani

E’ l’auricolare che consente di chiamare e ricevere telefonate a mani libere e quando si è in movimento

Jabra, produttore di soluzioni audio innovative per le comunicazioni a mani libere, presenta il nuovo Jabra Talk 2, un nuovo auricolare mono Bluetooth che rappresenta l’evoluzione di Jabra Talk.

Ogni chiamata effettuata o ricevuta tramite Jabra Talk 2 si diffonde in qualità HD e l’auricolare beneficia anche di un microfono con tecnologia del rumore che cancella le interferenze di sottofondo, per chiamate più nitide, rendendolo adatto per le conference call e per le lunghe conversazioni. Inoltre è compatibile con qualsiasi dispositivo Bluetooth.

La batteria garantisce una durata di 9 ore consentendo a Jabra Talk 2 di essere utilizzato per l’intera giornata, sia in macchina che in una situazione generica di movimento. L’opzione smart della guida vocale consente di avvisare quando è il momento di ricaricarlo.

Il design è intuitivo: Jabra Talk 2 è facile da utilizzare grazie al controllo a scorrimento ON/OFF, a un LED apposito per la batteria che informa di quando è necessario ricaricare la batteria e a un LED Bluetooth che conferma la connessione. Inoltre, il ricevitore regola automaticamente il volume per l’adattamento all’ambiente circostante e consente di eseguire lo streaming multimediale in modalità wireless.

La tecnologia Multiuse di Jabra Talk 2 permette inoltre una facile connessione a più dispositivi contemporaneamente. Quando uno di essi suona, Jabra Talk 2 farà affluire automaticamente la chiamata, mentre se una nuova chiamata arriva attraverso un altro telefono, si attiverà un alert con la possibilità per l’utente di accettare la call.

È possibile utilizzare Jabra Talk 2 in tutte le sue potenzialità utilizzando l’applicazione per smartphone, Jabra Assist. Disponibile per il download su iOS e Android, l’App viene caricata con caratteristiche supplementari e una guida di installazione che offre istruzioni step-by-step per la procedura di accoppiamento. Consente inoltre di tenere traccia del rimanente tempo di conversazione fornendo un utile indicatore visivo.

Utilizzare l’applicazione significa anche non perdere mai più l’auricolare. Con Find My Jabra ogni volta che l’auricolare viene utilizzato, la sua posizione è “taggata”. Quindi, in caso di smarrimento, è possibile utilizzare la mappa visibile sul proprio smartphone per individuarlo in modo rapido. Si può perfino attivare un suono per rendere la ricerca ancora più facile.