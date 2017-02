UPS: Schneider lancia Galaxy VX

Una soluzione per la protezione dell’alimentazione elettrica con tecnologia ECOnversion

Galaxy VX è il nuovo gruppo di continuità (UPS) trifase di Schneider Electric pensato per grandi impianti, data center e applicazioni business-critical.

Galaxy VX è stato progettato per offrire gamme di potenza da 1000KW a 1500KW per le configurazioni a singolo modulo e capacità più elevate in configurazioni multi-modulari. La modalità ECOnversion e la tecnologia di conversione a 4 livelli supporta le imprese nel loro passaggio a Data Center hyperscale e permette loro di trarre il massimo valore dalle proprie infrastrutture IT, offrendo efficienza senza compromettere l’affidabilità.

“Parallelamente alla maggiore diffusione del cloud computing e dei modelli di co-location IT negli ambienti enterprise, vi è una crescente attenzione per l’efficienza energetica al fine di supportare il passaggio a Data Center hyperscale – ha dichiarato Massimo Galbiati, Senior Data Center Consultant, Schneider Electric -. Galaxy VX assicura bassi costi di gestione, offrendo allo stesso tempo elevata disponibilità, affidabilità e scalabilità grazie a un vero e proprio modello pay-as-you-grow. Inoltre, con Galaxy VX, stiamo fornendo ai clienti maggiori opzioni di immagazzinamento dell’energia, tra cui batterie agli ioni di litio per offrire il migliore approccio per il loro business, consentendo loro di prepararsi per le future necessità di stoccaggio dell’energia”.

Galaxy VX si integra con le soluzioni di gestione dell’energia di Schneider Electric e dispone di modalità operative flessibili per ottimizzare l’efficienza degli ambienti IT, tra cui:

· Modalità doppia conversione: grazie alla modalità a doppia conversione ad elevata efficienza, Galaxy VX riduce le perdite di commutazione usufruendo di una tecnologia di conversione a quattro livelli. Lo stress di commutazione ridotto consente una maggiore affidabilità e minimizza il tasso d’errore.

· Modalità Eco: Galaxy VX offre una modalità Eco tradizionale, che fornisce fino al 99% di efficienza.

· Modalità ECOnversion: Con questa nuova modalità di funzionamento, Galaxy VX offre una modalità ibrida tra la modalità Eco e quella a doppia conversione. ECOnversion offre prestazioni a doppia conversione con efficienza fino al 99%.