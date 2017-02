Il governo egiziano sceglie Fujitsu per il primo censimento digitale

I tablet Fujitsu STYLISTIC forniti dimezzeranno i tempi di raccolta e analisi dei dati rispetto ai tradizionali processi cartacei

Fujitsu assisterà il governo egiziano nel suo primo censimento della popolazione interamente basato su processi digitali. L’azienda fornirà centinaia di tablet STYLISTIC e servizi data center per la raccolta e l’analisi di enormi quantità di dati. Si prevede che l’automazione e la digitalizzazione del processo censuario possa dimezzare le tempistiche necessarie a raccogliere e valutare i dati relativi ai 94 milioni di cittadini egiziani, oltre a incrementare la precisione e l’affidabilità delle informazioni.

Il censimento egiziano viene effettuato ogni cinque anni. A partire da febbraio e per i diversi mesi successivi, il censimento 2017 viene gestito dall’ufficio statistico ufficiale governativo, l’Agenzia Centrale per le Statistiche e la Mobilizzazione Pubblica (CAPMAS). Il report finale è atteso già per luglio 2017, un traguardo che rappresenta la tempistica di produzione più rapida mai raggiunta da un censimento di queste dimensioni.

I tablet Fujitsu STYLISTIC Q555 saranno utilizzati per la raccolta dei dati relativi alla popolazione attraverso visite porta a porta presso tutte le famiglie egiziane. I dati saranno trasferiti attraverso connessioni LTE/3G per essere archiviati e analizzati centralmente nel nuovo data center egiziano della CAPMAS. Questo data center, attivato nel corso del 2016, è stato consegnato e installato da Fujitsu – che ne cura anche il supporto – e comprende server Fujitsu PRIMERGY RX2540 M2, sistemi storage ETERNUS DX e unità Fujitsu ETERNUS CS800 per il backup.

I tablet Fujitsu che saranno impiegati nel corso del censimento sono stati selezionati per la loro capacità di sostenere un elevato livello di utilizzo lungo periodi di tempo prolungati garantendo l’operatività quotidiana anche in presenza di condizioni difficili come temperature estreme o ambienti particolarmente polverosi.

AboBakr ElGendy, presidente della CAPMAS, ha commentato: “Poiché questa è la prima volta che effettueremo un censimento interamente basato sulla tecnologia digitale senza utilizzare registri cartacei in alcuna fase del processo, è stato estremamente importante per noi scegliere un partner tecnologico capace di supportare un progetto così vasto. Abbiamo optato per Fujitsu per via della completezza delle sue capacità: sia per realizzare e supportare il nostro nuovo data center, sia per il design robusto e leggero, l’elevata affidabilità e le funzionalità di sicurezza di livello enterprise dei tablet Fujitsu STYLISTIC”.

“Il ruolo che stiamo ricoprendo nell’assistere il governo egiziano a digitalizzare i propri servizi ci rende entusiasti di collaborare a questo progetto così importante. Effettuare un censimento richiede un lavoro enorme quando si pensi al volume di dati che occorre raccogliere e al fatto che questi provengano letteralmente dall’intero Paese. Digitalizzando i processi censuari, il governo potrà risparmiare significative quantità di tempo. Con il suo primo censimento totalmente digitale, l’Egitto si pone all’avanguardia nel rendere maggiormente efficienti e affidabili e raccolta e la valutazione di dati statistici” ha dichiarato Ayman Abdel Rahman, Managing Director di Fujitsu Egypt.

Una volta completato il censimento, il governo egiziano intende riassegnare i tablet alle scuole a sostegno delle loro attività didattiche.