Toshiba: prima linea di HDD della Serie MN

La serie MN di HDD, disponibile nei formati da 4TB, 6TB e 8TB, definisce un nuovo punto di valore nei tipi di modello di HDD ad alta capacità di Toshiba

Toshiba Electronics Europe annuncia la prima Serie MN di HDD, che colma il divario di valore fra gli HDD di alta fascia con capacità di classe enterprise e gli HDD di livello base per desktop, pur continuando ad assicurare prestazioni di latenza di 7200rpm.

La Serie MN offre fino a 8TB di capacità in un fattore di forma da 3.5 pollici, ideale per una vasta gamma di applicazioni di archiviazione di file e di dati. Con un’interfaccia SATA da 6 Gbit/s, una velocità rotazionale di 7200 giri al minuto, un MTTF nominale pari a 1.000.000 di ore e un carico annuo da specifica pari a 180TB trasferiti, la nuova serie di HDD fornisce le prestazioni e l’affidabilità richieste per i carichi di lavoro per l’archiviazione di file e di dati che utilizzano tipicamente operazioni di trasferimento dati di tipo sequenziale. Le unità sono progettate per il funzionamento con alimentazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e presentano una tecnologia di compensazione delle vibrazioni rotazionali che aiuta a fornire prestazioni costanti in alloggiamenti a torre e di tipologia multi-drive a bassa densità, come nelle piattaforme NAS di piccole dimensioni.

“Molti clienti, con carichi di lavoro prevalentemente orientati ai file e alle operazioni di scrittura e di lettura di contenuti fissi, sono alla ricerca di capacità a costi contenuti per applicazioni di archiviazione con carichi di lavoro intermedi – ha affermato Noriaki Katakura, Direttore Generale della Divisione HDD di Toshiba Electronics Europe -. Con la nostra nuova Serie MN di HDD noi forniamo una soluzione che gestisce una gamma di carichi di lavoro intermedia fra gli HDD robusti di Capacità Enterprise per i data centre caratterizzati da carichi di lavoro elevati e i modelli di HDD di tipo client associati a carichi di lavoro relativamente bassi”.

I primi modelli della Serie di HDD MN sono disponibili nelle capacità da 8TB, 6TB e 4TB.