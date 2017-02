Totem da banco personalizzabili: l’offerta di DominoDisplay.com

Si tratta di e-post Short

DominoDisplay.com presenta una nuova serie di mini totem da banco completamente personalizzabili caratterizzata da soli 15 Kg di peso: la serie e-post Short.

Posizionati sul bancone di una reception, sugli scaffali del punto vendita o in prossimità delle casse, i totem e-post Short mettono direttamente in relazione il cliente con il prodotto e con il messaggio trasmesso. Non è soltanto il contenuto multimediale a poter ess ere personalizzato, ma anche il design stesso di questi mini totem che è completamente customizzabile. La struttura in allumino, rifinita con due eleganti pannelli in metacrilato trasparente, è sagomabile in base al progetto che il committente richiede al team di architetti e designer del Gruppo bresciano. Il nuovo mini totem, grazie alla sua estrema versatilità, può prendere una forma legata al visual aziendale o a un elemento che rimanda alla campagna promozionale, oppure incorporare supporti per posizionare il prodotto fisico. Per renderlo ancora più appealing è possibile scegliere il rivestimento solo sul fronte o fronte/retro con texture e grafiche stampate su pellicole adesive.

“Stiamo lavorando intensamente per consolidare la nostra presenza nel mercato del digital signage, continuando a differenziarci con soluzioni per la comunicazione multimediale sempre più orientate alla massima personalizzazione – afferma Alberto Masserdotti, fondatore di DominoDisplay.com –. Il nostro punto di forza è il connubio tra la pluridecennale esperienza nel mondo della visual communication e la continua ricerca in ambito tecnologico. Questa sinergia ci permette di proporre prodotti al di fuori di ogni standard: grazie al nostro know-how, ad esempio, siamo in grado di trasformare totem, come gli e-post Short, in media capaci essi stessi di veicolare messaggi, attraverso la struttura completamente realizzata in base alle specifiche esigenze dei nostri clienti”.