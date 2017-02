NEC lancia un desktop monitor da 34 pollici con schermo curvo

Il nuovo desktop da 34 pollici offre uno spazio di lavoro ideale per ambienti dinamici con visione a doppio o triplo monitor su un singolo apparecchio

Il nuovo EX341R è l’ultimo desktop monitor display da 34 pollici con schermo curvo lanciato da NEC Display Solutions Europe. Ideale per applicazioni high-end in ufficio e trading room nel settore finanziario, questo monitor è stato sviluppato per quei comparti industriali in cui i display di grandi dimensioni sono fondamentali per l’attività quotidiana.

Lo schermo curvo da 80 cm privo di bordo offre uno spazio di lavoro ampio e flessibile, per la gestione e l’analisi di grandi quantità di informazioni. Un unico monitor EX341R può sostituire 2 monitor da 24” e addirittura 3 monitor da 19”, eliminando l’interruzione data dalle cornici ed i relativi cavi.

A ciò si aggiunge la tecnologia incorporata ed anti-flickering Low Blue Light, che tutela la salute della vista. Sono presenti anche tutte le regolazioni in altezza per il corretto posizionamento dello schermo, una cornice ultrasottile per minimizzare l’interruzione dell’immagine, una tastiera integrata ed un mouse switch per configurazioni multimonitor..

“NEC Display Solutions, sta continuando ad ampliare la sua gamma di desktop monitor ergonomici, permettendo alle organizzazioni di costruire ambienti di lavoro che tutelano la salute attraverso le innovazioni tecnologiche disponibili – spiega Enrico Sgarabottolo, Sales Director TIGI di NEC Display Solutions Division -. Con il nuovo desktop monitor EX341R stiamo dando la priorità all’ergonomia ed alla salute. Lo schermo privo di interruzioni garantisce maggiore comfort diminuendo la frustrazione derivante dalla superficie dello schermo del monitor”.