V-Valley distribuisce DataCore

Siglato un nuovo accordo di distribuzione

DataCore Software, fornitore di SAN virtuali iper-convergenti, software-defined storage e software adattivo per il Parallel I/O ha scelto V-Valley per la commercializzazione dei suoi prodotti e per il suo supporto nel mercato italiano.

“Siamo lieti di aver siglato questo contratto di distribuzione con V-Valley – dichiara Rèmi Bargoing, Country Manager Italia di DataCore -. Siamo convinti che la sinergia che si crea tra le loro competenze tecniche e le tante partnership Hardware che intrattengono non potrà che sfruttare al meglio le potenzialità di San Symphony V e Hyperconverged Virtual San sul mercato Italiano”.

“Grazie all’accordo con DataCore, V-Valley completa la propria offerta con una soluzione software di iperconvergenza al top di gamma – ha commentato Luca Casini, direttore Commerciale di V-Valley -. Per V-Valley questo rappresenta un’ulteriore opportunità per creare valore aggiunto per i propri clienti rivenditori”.