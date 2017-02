Rosenberger OSI completa l’integrazione del Brand nel Gruppo Rosenberger

Gli specialisti del cabling operano da oggi con un nuovo logo

Rosenberger OSI, produttore di soluzioni di cablaggio basate sulla tecnologia in fibra ottica, dal mese di gennaio 2017 opera con il più conosciuto logo rosso della casa madre Rosenberger.

“Con un’integrazione a livello visivo stiamo enfatizzando l’appartenenza alla nostra grande casa madre. Le sinergie permetteranno ai nostri clienti di beneficiare anche dall’ampio portafoglio di soluzioni High-frequency come della presenza globale del gruppo Rosenberger” afferma Thomas Schmidt, Managing Director di Rosenberger OSI.

Grandi performance nei data center

Rosenberger OSI offre soluzioni di alta qualità a livello di top-of-rack per le infrastrutture di cablaggio che utilizzano pavimenti sopraelevati, così come la distribuzione dei dati per il mercato “data center”. Lo sviluppo di PreCONNECT PURE è una delle soluzioni di punta in quanto elimina due fattori d’incertezza essenziali e che in pratica sono cruciali perché influenzano le prestazioni complessive del sistema: le impurità ed il budget di segnale. Per la trasmissione dei protocolli parallel optics 40 / 100GBASE-SR4 e GFC 4×16 / 4×32, l’azienda offre invece la soluzione PreCONNECT OCTO che necessita solo di 8 fibre terminate invece di 12 per il canale trasmissivo SR4.

Esteso Network-Cabling

In aggiunta, Rosenberger OSI offre soluzioni di cablaggio ad alte prestazioni per il trasferimento dei dati, in particolare per le grandi aziende, l’industria automobilistica o gli aeroporti. I cavi PreCONNECT Trunks standard assemblati in fabbrica utilizzano conduttori in fibra ottica fino a 144 fibre. Dalla rete primaria di dorsale alla secondaria fino ai vari sottosistemi Rosenberger OSI integra tutti i settori di un edificio.

Un cablaggio robusto per applicazioni industriali

Sia nell’estrazione di materie prime o nell’industria manifatturiera, nel broadcast o nel trasporto aereo, con la famiglia di prodotti Heavy Duty, Rosenberger OSI offre soluzioni di alta qualità, robustezza e resistenza completa contro i campi elettromagnetici interferenti. Le applicazioni spaziano dal cablaggio per le torri dei ponti radio, apparecchiature radar, macchine da costruzione e tutti quei collegamenti utilizzati nei siti del settore delle energie rinnovabili.

Cabling Services

Con tutti i suoi servizi completi per il cablaggio, Rosenberger OSI assicura una progettazione professionale, nonché l’installazione e la manutenzione continua di tutte le infrastrutture della reta. La società offre consulenza durante tutte le fasi del progetto.