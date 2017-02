Snom e Centile al Mobile World Congress 2017

L’interoperabilità dei telefoni IP di Snom Technology con la piattaforma ISTRA di Centile

In concomitanza con il 20° anniversario di Snom Technology, quattro telefoni IP di Snom sono stati certificati per garantire completa interoperabilità con la piattaforma ISTRA di Centile, un PBX multi-tenant per Unified Communications basato su cloud per operatori di linea fissa. Snom e Centile presenteranno la soluzione congiunta presso il Mobile World Congress di Barcellona, dal 27 febbraio al 2 marzo 2017, allo stand #5B81 nel padiglione 5.

L’integrazione fra Centile e Snom consente ai service provider di offrire agli utenti innovative funzioni UC e FMC, come conferenze a più vie, ruoli manager/segretaria, parcheggio e ripresa delle chiamate, presenza, chat e continuità del servizio voce (VCC) – particolarmente interessante per gli utenti mobili poiché permette di spostarsi e passare le chiamate dal terminale IP di Snom al proprio telefono cellulare senza perdere mai la connessione telefonica. Inoltre, i telefoni fissi di Snom consentono agli utenti di gestire comodamente le chiamate grazie ai tasti BLF, alla visualizzazione dell’immagine del chiamante e alla configurazione delle spie BLF e dei tasti tramite la console di provisioning online.

“La certificazione di questi quattro telefoni IP da ufficio con la piattaforma ISTRA di Centile offre alle imprese massima versatilità e flessibilità nella selezione e nell’installazione degli endpoint che meglio rispondono alle esigenze specifiche dell’azienda. Questi telefoni sono sofisticati, ma allo stesso tempo economicamente vantaggiosi, e supportano altresì un’estesa gamma di funzioni avanzate – afferma Mark Wiegleb, Head of Interop & Integration di Snom Technology -. I partner di Snom possono ora offrire ai propri clienti la più ampia scelta di telefoni IP dotati di estese funzionalità basati sugli standard del settore”.

Bertrand Pourcelot, Direttore Generale di Centile spiega che “l’integrazione dei telefoni Snom con la piattaforma ISTRA di Centile permette ai service provider di fornire servizi Unified Communications e FMC di alto livello su dispositivi mobili e IP direttamente dalla rete, senza tralasciare la tecnologia Plug&Play del server di reindirizzamento e il provisioning automatico dei file di configurazione e del firmware. Il vantaggio competitivo che queste due caratteristiche garantiscono al service provider è decisivo per acquisire rapidamente nuove quote di mercato”.