Tante novità per Corel VideoStudio Ultimate X10

L’ultima release offre ora le nuove funzionalità Creatore maschera, Rimappatura tempo, Traccia trasparenza e supporto dei video 360

Corel VideoStudio Ultimate X10 è l’ultima versione del software di editing video semplice da usare e altamente creativo di Corel. VideoStudio Ultimate X10 permette a tutti gli utenti, indipendentemente dal loro livello di competenza, di realizzare meravigliosi filmati. Esplora nuove opzioni per aggiungere effetti di rallentamento e accelerazione e crea progetti di grande impatto grazie alla sovrimpressione realizzabile con i nuovi controlli di trasparenza.

“VideoStudio spicca nel panorama dell’editing video di fascia consumer perché abbiamo creato un ambiente che offre funzionalità di alto livello mantenendo al tempo stesso un’incredibile semplicità d’uso. Gli utenti scelgono VideoStudio perché consente loro di raccontare le loro storie in modo personalizzato, che si tratti di catturare ricordi di famiglia, un evento emozionante o di raggiungere il pubblico online. Con VideoStudio X10, diamo ai nostri clienti nuovi potenti strumenti per creare un filmato davvero unico“, ha affermato Michel Yavercovski, Senior Director of Product Management per i prodotti video Corel.

VideoStudio Ultimate X10 offre nuove funzionalità: